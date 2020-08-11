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Пять лет назад Коноплянка забил Барселоне в дебютной игре за Севилью

Суперкубок УЕФА
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Сумасшедший дебют и сумасшедший матч в Тбилиси

Пять лет назад Коноплянка забил Барселоне в дебютной игре за Севилью
UA-Футбол
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11-го августа 2015-го года "Барселона" и "Севилья" встретились в битве за Суперкубок УЕФА. Данная игра - одна из лучших во всей истории турнира. Девять голов, дополнительное время, два гола Месси со штрафного и постоянная интрига. По итогу, каталонцы забрали трофей себе, выиграв со счетом 5:4.

За игрой в Тбилиси очень внимательно следили и украинские болельщики. Один из самых звездных футболистов нашей сборной, Евгений Коноплянка, летом 2015-го подписал контракт с "Севильей" и должен был дебютировать за них в официальной игре.

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Вингер не попал в стартовый состав, а вышел на замене во втором тайме. Да еще как и вышел. Проведя на поле лишь 13 минут, он вовремя откликнулся на передачу Чиро Иммобиле и забил дебютный гол за команду в дебютной игре. Это позволило "красно-белым" сравнять счет (4:4) и перевести игру в дополнительное время.

Тогда всем украинским болельщикам казалось, что Евгений станет главной звездой команды и выйдет на новый уровень. Однако в силу целого ряда причин, лидером в Испании он не стал. Спустя сезон он отправился в "Шальке", где также не смог закрепиться и летом 2020-го года вернулся в Украину, подписав контракт с "Шахтером".

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В статье: Евгений Коноплянка Суперкубок УЕФА Барселона Севилья
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