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Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Матч за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями

Суперкубок УЕФА
(4 голосов)

30 процентов

СМИ: Матч за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями
UA-Футбол
Новина українською

Крайне вероятно, что матч за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями на трибунах. Об этом информирует Sky Sport Italia.

По их данным, УЕФА уже приняло решение. Официально об этом должно быть объявлено в ближайшие несколько дней.

Матч состоится 24-го сентября в Будапеште. Стадион будет заполнен на 30 процентов. За кубок поборятся победитель ЛЧ ("ПСЖ"/""РБ Лейпциг"/"Бавария"/"Лион") и победитель ЛЕ ("Интер"/"Севилья").

Что интересно, на следующей неделе пройдет украинский матч за Суперкубок.

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