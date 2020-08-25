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Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями

Суперкубок УЕФА
(1 голосов)

Этот матч станет пилотным

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями
Новина українською

УЕФА принял решение провести матч за Суперкубок при ограниченном количестве зрителей. Трибуны в Будапеште будут заполнены не более чем на 30 процентов от вместимости арены, сообщает сайт УЕФА.

Встреча между испанской "Севильей" (победитель Лиги Европы) и мюнхенской "Баварией" (победитель Лиги чемпионов) пройдет 24 сентября на стадионе "Ференц Пушкаш".

Этот матч может стать первым на турнирах УЕФА после паузы из-за коронавируса, на котором на трибуны будет допущено определенное количество болельщиков.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал принятые решения:

"Хотя нам важно показать, что футбол способен выживать в сложные времена, без болельщиков игра утратила частичку своей природы. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште как пилотный матч, с которого начнется возвращение болельщиков на трибуны в наших турнирах".

"Мы тесно сотрудничаем с Венгерской футбольной федерацией и правительством Венгрии, чтобы гарантировать меры, необходимые для обеспечения безопасности здоровья болельщиков и участников матча. Мы не будем рисковать здоровьем людей".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Суперкубок УЕФА Севилья Севилья (Испания)
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