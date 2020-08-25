Матч за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями

УЕФА принял решение провести матч за Суперкубок при ограниченном количестве зрителей. Трибуны в Будапеште будут заполнены не более чем на 30 процентов от вместимости арены, сообщает сайт УЕФА.

Встреча между испанской "Севильей" (победитель Лиги Европы) и мюнхенской "Баварией" (победитель Лиги чемпионов) пройдет 24 сентября на стадионе "Ференц Пушкаш".

Этот матч может стать первым на турнирах УЕФА после паузы из-за коронавируса, на котором на трибуны будет допущено определенное количество болельщиков.

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал принятые решения:

"Хотя нам важно показать, что футбол способен выживать в сложные времена, без болельщиков игра утратила частичку своей природы. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште как пилотный матч, с которого начнется возвращение болельщиков на трибуны в наших турнирах".

"Мы тесно сотрудничаем с Венгерской футбольной федерацией и правительством Венгрии, чтобы гарантировать меры, необходимые для обеспечения безопасности здоровья болельщиков и участников матча. Мы не будем рисковать здоровьем людей".