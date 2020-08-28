20 тысяч зрителей могут посетить поединок за Суперкубок УЕФА между Баварией и Севильей

Матч за Суперкубок УЕФА между немецкой "Баварией" и испанской "Севильей", который состоится в столице Венгрии Будапеште 24 сентября, смогут посетить 20 100 болельщиков – об этом сообщает издание Bild.

Этот поединок станет первой встречей со зрителями под эгидой УЕФА после паузы, причиной которой стала пандемия коронавирус.

Общая вместимость стадиона "Ференц Пушкаш" – 67 тысяч человек. Каждый клуб получит по 3 000 билетов для своих болельщиков. Напомним, действующий обладатель Суперкубка УЕФА – "Ливерпуль".