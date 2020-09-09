Юбилей лучшего гола в карьере Блохина. 45 лет назад он забил Баварии. ВИДЕО

Сегодня, 9 сентября, исполняется 45 лет со дня, когда киевское "Динамо" обыграло мюнхенскую "Баварию" в первом матче за Суперкубок Европы.

Игра проходила на поле немецкого гранда. Именно "Бавария", которая была действующим обладателем Кубка Чемпионов, считалась безоговорочным фаворитом. Кроме того, что в ее составе выступали такие звезды 70-х, как Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр, Зепп Майер и другие, большие кадровые проблемы были у Валерия Лобановского. Он не мог задействовать Матвиенко, Мунтяна, Веремеева и Онищенко.

Впрочем, киевляне выстояли в защите, а в атаке свое слово сказал Олег Блохин. На 66-й минуте он подхватил мяч в центре поля. Заметив, что особой поддержки со стороны партнеров нет, он смело пошел на соперников, обыграл на своем пути Шварценбека, проскочил мимо Цобеля и Хорсмана и пробил под штангу!

Ответный матч состоялся через месяц в Киеве на Республиканском. "Динамо", которое соревновались за трофей как обладатель Кубка Кубков, снова победило, но уже 2:0. Оба гола тоже забил Олег Блохин.

Именно в 1975-м Олег Блохин получил Золотой мяч как лучший игрок Европы.