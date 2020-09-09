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Юбилей лучшего гола в карьере Блохина. 45 лет назад он забил Баварии. ВИДЕО

Суперкубок УЕФА
(3 голосов)

В матче за Суперкубок

Юбилей лучшего гола в карьере Блохина. 45 лет назад он забил Баварии. ВИДЕО
UA-Футбол
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Сегодня, 9 сентября, исполняется 45 лет со дня, когда киевское "Динамо" обыграло мюнхенскую "Баварию" в первом матче за Суперкубок Европы.

Игра проходила на поле немецкого гранда. Именно "Бавария", которая была действующим обладателем Кубка Чемпионов, считалась безоговорочным фаворитом. Кроме того, что в ее составе выступали такие звезды 70-х, как Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр, Зепп Майер и другие, большие кадровые проблемы были у Валерия Лобановского. Он не мог задействовать Матвиенко, Мунтяна, Веремеева и Онищенко.

Впрочем, киевляне выстояли в защите, а в атаке свое слово сказал Олег Блохин. На 66-й минуте он подхватил мяч в центре поля. Заметив, что особой поддержки со стороны партнеров нет, он смело пошел на соперников, обыграл на своем пути Шварценбека, проскочил мимо Цобеля и Хорсмана и пробил под штангу!

Ответный матч состоялся через месяц в Киеве на Республиканском. "Динамо", которое соревновались за трофей как обладатель Кубка Кубков, снова победило, но уже 2:0. Оба гола тоже забил Олег Блохин.

Именно в 1975-м Олег Блохин получил Золотой мяч как лучший игрок Европы.

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В статье: Олег Блохин Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (9)
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Lion Killer (Львів)
09.09.2020 в 11:03
Блохін - дикий звір з золотим м.ячем :) А гол ТОП
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0
0
kanavasha (Киев)
09.09.2020 в 10:50
Спасибо что заголовок исправили.. ) это самый великий..гол Динамо Киев. а не только Блохина. как в плане результата что он принес... так в плане.. эффектности.. Шевченко.. тоже что в подобном стиле забивал...но... Карпатам.... )) потому.. этот гол №1.... пока....
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0
0
oda1979 (Запорожье)
09.09.2020 в 10:39
ипать скорость у блохи была.. и сегодня бы не затерялся.
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+2
-1
Хиденг (Днепр)
09.09.2020 в 10:33
Блохня рулит!!! Позвоните Блохне и возьмите у ней энтэрвью!
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0
0
Ol-g (Одесса)
09.09.2020 в 10:27
Опечатка такая
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0
0
Колумб (Святогорск)
09.09.2020 в 10:26
у них в ресурсе нет стыда
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0
-2
DimON1976 (Днепр)
09.09.2020 в 10:20
Ребята! Читайте свои заголовки! Какая Блохня? Стыдно за ресурс!
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+3
-2
skif1927 (Динамо)
09.09.2020 в 10:17
Легенда
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+2
0
Колумб (Святогорск)
09.09.2020 в 10:12
неучи имейте уважение сами вы блохни
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+4
-2


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