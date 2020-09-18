ТК Футбол покажет матч за Суперкубок УЕФА и поединки Колоса и Десны в квалификации ЛЕ

В следующий четверг (24 сентября) в Европе будет большой футбольный день.

Кроме матчей Лиги Европы 24 сентября также пройдет и матч за Суперкубок УЕФА, в котором за трофей поспорят Севилья и Бавария.

Также в этот день сыграют свои матчи в квалификации ЛЕ и представители Украины: Десна сыграет на выезде с Вольфсбургом, а Колос (также в гостях) - с хорватской Риекой.

При этом, все три этих матча покажут телеканалы "Футбол".

"У нас крутые новости. Следующий четверг обещает стать космическим. Завершаем переговоры с немецкими и хорватскими коллегами по показу матчей Десны и Колоса в Лиге Европы.

А еще в четверг Суперкубок УЕФА. Так сложилось, что в параллельной трансляции придется смотреть все три топа. Приоритет отдаем украинским клубам, поэтому отправляем их на более доступные каналы", - пишет в своем Фейсбук шеф-продюсер телеканалов Футбол Иван Гресько.

Таким образом, распорядок трансляций на каналах на четверг, 24 сентября, будет следующий: