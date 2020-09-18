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ТК Футбол покажет матч за Суперкубок УЕФА и поединки Колоса и Десны в квалификации ЛЕ

Суперкубок УЕФА
(1 голосов)

В следующий четверг будет насыщенный футбольный день

ТК Футбол покажет матч за Суперкубок УЕФА и поединки Колоса и Десны в квалификации ЛЕ
Новина українською

В следующий четверг (24 сентября) в Европе будет большой футбольный день.

Кроме матчей Лиги Европы 24 сентября также пройдет и матч за Суперкубок УЕФА, в котором за трофей поспорят Севилья и Бавария.

Также в этот день сыграют свои матчи в квалификации ЛЕ и представители Украины: Десна сыграет на выезде с Вольфсбургом, а Колос (также в гостях) - с хорватской Риекой.

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При этом, все три этих матча покажут телеканалы "Футбол".

"У нас крутые новости. Следующий четверг обещает стать космическим. Завершаем переговоры с немецкими и хорватскими коллегами по показу матчей Десны и Колоса в Лиге Европы.

А еще в четверг Суперкубок УЕФА. Так сложилось, что в параллельной трансляции придется смотреть все три топа. Приоритет отдаем украинским клубам, поэтому отправляем их на более доступные каналы", - пишет в своем Фейсбук шеф-продюсер телеканалов Футбол Иван Гресько.

Таким образом, распорядок трансляций на каналах на четверг, 24 сентября, будет следующий:

  • 21:15. Вольфсбург - Десна; Футбол 1
  • 21:45. Риека - Колос; Футбол 2
  • 22:00. Бавария - Севилья; Футбол 3

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В статье: Бавария (Мюнхен) Десна (Чернигов) ТК Футбол Севилья Риека Колос (Ковалевка) Вольфсбург
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Sh@itan (Львів)
18.09.2020 в 22:18
Донбаські "жлоби" вирішили і футбол забрати в пересічного вболівальника
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karpatoman (Львів)
18.09.2020 в 22:05
Пріоритет віддаємо українським клубам, тому відправляємо їх на більш доступні канали. Питання: як може бути доступним канал, який вилучають із загального доступу?
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