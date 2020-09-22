Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко, Роналду и другие. УЕФА вспоминает лучшие голы в истории Суперкубка Европы
Андрей нанес точный удар в 2003-м
Уже в этот четверг состоится поединок за Суперкубок УЕФА. В нем "Бавария" сыграет против "Севильи". В честь этого события УЕФА вспоминает лучшие голы в истории турнира.
Нашлось место и для Андрея Шевченко. Украинский форвард в 2003-м году принес победу "Милану". Тогда "россонери" минимально переиграли "Порту".
⚽️ Great Super Cup goals down the years...— UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 22, 2020
???? Your favourite? #SuperCup pic.twitter.com/2WFPcnsrY7
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...