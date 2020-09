Шевченко, Роналду и другие. УЕФА вспоминает лучшие голы в истории Суперкубка Европы

Уже в этот четверг состоится поединок за Суперкубок УЕФА. В нем "Бавария" сыграет против "Севильи". В честь этого события УЕФА вспоминает лучшие голы в истории турнира.

Нашлось место и для Андрея Шевченко. Украинский форвард в 2003-м году принес победу "Милану". Тогда "россонери" минимально переиграли "Порту".

