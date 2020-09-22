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Шевченко, Роналду и другие. УЕФА вспоминает лучшие голы в истории Суперкубка Европы

Суперкубок УЕФА
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Андрей нанес точный удар в 2003-м

Шевченко, Роналду и другие. УЕФА вспоминает лучшие голы в истории Суперкубка Европы
UA-Футбол
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Уже в этот четверг состоится поединок за Суперкубок УЕФА. В нем "Бавария" сыграет против "Севильи". В честь этого события УЕФА вспоминает лучшие голы в истории турнира.

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Нашлось место и для Андрея Шевченко. Украинский форвард в 2003-м году принес победу "Милану". Тогда "россонери" минимально переиграли "Порту".

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В статье: Андрей Шевченко Лионель Месси Криштиану Роналду Радамель Фалькао Суперкубок УЕФА Марко Асенсио
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