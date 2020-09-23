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Бавария - Севилья. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА
(2 голосов)

Бавария - Севилья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.09.2020 ⋊ Суперкубок УЕФА на UA-Футбол

Бавария - Севилья. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА
UA-Футбол
Новина українською

24-е сентября – это день, когда будут сыграны матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Но также на эту дату запланирован матч за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Севильей". Победители последних Лиги чемпионов и Лиги Европы сойдутся в Будапеште, а эта игра будет первой под эгидой УЕФА после коронавирусного удара, которая состоится со зрителями.

Начало матча – в 22:00. Онлайн прямую видеотрансляцию поединка в Украине покажет телеканал "Футбол 3". В Интернете прямой эфир легально будет доступен на платформах Oll.tv, Vodafone.tv, Киевстар ТВ.

В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн прямая трансляция матча "Бавария" - "Севилья" >>>. Анонс и отчет о матче – от Игоря Семйона >>>.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Бавария (Мюнхен) Суперкубок УЕФА Севилья (Испания) Где смотреть футбол
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