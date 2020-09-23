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Ханси Флик: Севилья заслуженно выиграла Лигу Европы, Баварию ждет напряженный матч

Суперкубок УЕФА
(1 голосов)

Матч за трофей уже завтра

Ханси Флик: Севилья заслуженно выиграла Лигу Европы, Баварию ждет напряженный матч
UA-Футбол
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Главный тренер "Баварии" Ханси Флик посетил пресс-конференцию перед завтрашним матчем против "Севильи". Команды разыграют Суперкубок УЕФА.

"Севилья" заслуженно выиграла Лигу Европы. Это зрелая команда, хорошо подготовленная тактически. Ее тренер отлично выполняет свою работу. Игра будет динамичной и напряженной. В плане футбола от обоих команд можно ожидать очень многого. И по этой причине это будет топ-матч.

Мы собираемся быть хорошо готовыми. Я ожидаю, что команда выложится на все сто процентов и будет полностью сосредоточена на поле. Жду, что мы отнесемся к матчу очень серьезно. Мы хотим выиграть. Это финал, а финалы - всегда особенные", - приводит слова немецкого тренера УЕФА.

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Отметим, что завтрашним матч будет первым под эгидой УЕФА, на который пустят зрителей со времен вспышки COVID-19.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Севилья Ханси Флик
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