Ханси Флик: Севилья заслуженно выиграла Лигу Европы, Баварию ждет напряженный матч

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик посетил пресс-конференцию перед завтрашним матчем против "Севильи". Команды разыграют Суперкубок УЕФА.

"Севилья" заслуженно выиграла Лигу Европы. Это зрелая команда, хорошо подготовленная тактически. Ее тренер отлично выполняет свою работу. Игра будет динамичной и напряженной. В плане футбола от обоих команд можно ожидать очень многого. И по этой причине это будет топ-матч.

Мы собираемся быть хорошо готовыми. Я ожидаю, что команда выложится на все сто процентов и будет полностью сосредоточена на поле. Жду, что мы отнесемся к матчу очень серьезно. Мы хотим выиграть. Это финал, а финалы - всегда особенные", - приводит слова немецкого тренера УЕФА.

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Отметим, что завтрашним матч будет первым под эгидой УЕФА, на который пустят зрителей со времен вспышки COVID-19.