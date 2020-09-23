Лопетеги: Готовимся к матчу против Баварии с большой надеждой

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги посетил пресс-конференцию перед завтрашним матчем против "Баварии". Команды разыграют Суперкубок УЕФА.

"Мы готовимся к матчу с большой надеждой. Команду переполняет желание. Рады вернуться к официальным матчам. Игра против такой "Баварии" должна нас мотивировать и подтолкнуть к росту.

Я сосредоточен на футболистах своей команды. Я не сравниваю их с другими. Верю в своих игроков", - приводит слова наставника сайт УЕФА.

Отметим, что завтрашний матч будет первым под эгидой УЕФА, на который пустят зрителей со времен вспышки COVID-19.