  1. UA-Футбол ⚽
  2. Суперкубок УЕФА
  3. Лопетеги: Готовимся к матчу против Баварии с большой надеждой
В тренде
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопетеги: Готовимся к матчу против Баварии с большой надеждой

Суперкубок УЕФА
(1 голосов)

Испанцам будет очень непросто

Лопетеги: Готовимся к матчу против Баварии с большой надеждой
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги посетил пресс-конференцию перед завтрашним матчем против "Баварии". Команды разыграют Суперкубок УЕФА.

"Мы готовимся к матчу с большой надеждой. Команду переполняет желание. Рады вернуться к официальным матчам. Игра против такой "Баварии" должна нас мотивировать и подтолкнуть к росту.

Я сосредоточен на футболистах своей команды. Я не сравниваю их с другими. Верю в своих игроков", - приводит слова наставника сайт УЕФА.

Читайте такжеХанси Флик: Севилья заслуженно выиграла Лигу Европы, Баварию ждет напряженный матч

Отметим, что завтрашний матч будет первым под эгидой УЕФА, на который пустят зрителей со времен вспышки COVID-19.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Севилья Хулен Лопетеги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...