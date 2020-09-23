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Нойер: Бавария должна быть сосредоточена на игре с Севильей
Нельзя недооценивать соперника
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер дал свой комментарий перед завтрашним матчем против "Севильи".
"Мы играем против очень хорошей команды. Сейчас мы сосредоточены на этом матче. Встречаются два чемпиона, а это означает, что будет что-то особенное.
Наша молодежь? У "Баварии" хорошая академия. Через нее прошли многие игроки. Парни, которые сейчас с нами, действительно заслужили быть в первой команде. Молодые игроки из академии всегда был визитной карточкой "Баварии", - приводит слова немецкого вратаря УЕФА.
Отметим, что Мануэль Нойер претендует на звание лучшего игрока сезона по