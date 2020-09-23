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Нойер: Бавария должна быть сосредоточена на игре с Севильей

Суперкубок УЕФА
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Нельзя недооценивать соперника

Нойер: Бавария должна быть сосредоточена на игре с Севильей
UA-Футбол
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Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер дал свой комментарий перед завтрашним матчем против "Севильи".

"Мы играем против очень хорошей команды. Сейчас мы сосредоточены на этом матче. Встречаются два чемпиона, а это означает, что будет что-то особенное.

Наша молодежь? У "Баварии" хорошая академия. Через нее прошли многие игроки. Парни, которые сейчас с нами, действительно заслужили быть в первой команде. Молодые игроки из академии всегда был визитной карточкой "Баварии", - приводит слова немецкого вратаря УЕФА.

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Отметим, что Мануэль Нойер претендует на звание лучшего игрока сезона по версии УЕФА.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Севилья
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