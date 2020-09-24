Насколько внимательно вы следите за Суперкубок УЕФА - тест от UA-Футбол

Сегодня, 24 сентября, состоится матч за Суперкубок УЕФА. За трофей в столице Венгрии Будапеште поспорят мюнхенская "Бавария" и "Севилья". Перед этим матчем мы вам предлагаем проверить, насколько вы хорошо разбираетесь в этом турнире, пройдя наш тест.