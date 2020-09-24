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Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Насколько внимательно вы следите за Суперкубок УЕФА - тест от UA-Футбол

Суперкубок УЕФА
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Сможете за три минуты ответить на 10 вопросов?

Насколько внимательно вы следите за Суперкубок УЕФА - тест от UA-Футбол
Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 сентября, состоится матч за Суперкубок УЕФА. За трофей в столице Венгрии Будапеште поспорят мюнхенская "Бавария" и "Севилья". Перед этим матчем мы вам предлагаем проверить, насколько вы хорошо разбираетесь в этом турнире, пройдя наш тест.

Читайте такжеБавария - Севилья. Анонс и прогноз матча за Суперкубок УЕФА

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В статье: Бавария (Мюнхен) Севилья
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