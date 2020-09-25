Суперкубок УЕФА. Бавария - Севилья 2:1 (д.в.). Штрих на идеальной картине

"Бавария" и "Севилья" – титулованные команды по меркам еврокубков, однако в Суперкубке как одни, так и другие чаще проигрывали, чем выигрывали. Только по одному Кубку было и у испанцев, и у немцев до сегодняшнего дня. Поэтому сегодня это равновесие обречено было на крах.

Матч, помимо всего прочего, примечателен тем, что впервые после карантинной паузы УЕФА допустил болельщиков на трибуны. Симпатии зрителей в Будапеште были распределены примерно поровну между командами, а соперники, в свою очередь, выдали интересную игру.

Первой тон задала "Севилья". Несмотря на активность "Баварии" на стартовом отрезке, забили испанцы. С пенальти. Хесус Навас с фланга забросил мяч в штрафную площадку, Де Йонг сбросил на Ракитича, а новичка "Севильи" в борьбе за мяч завалил на газон Алаба. Лукас Окампос реализовал одиннадцатиметровый и вдохновил своих партнеров.

Но вдохновение ничто против мастерства и спортивной злости. "Бавария" завелась и взяла ворота Буну в осаду. Молодой голкипер нервничал так, что едва не "привез" гол сам себе. А потом ему повезло, когда Павар после скидки Мюллера вколотил выше перекладины.

Хотя были и сейвы – это когда вездесущий Мюллер пробил низом, и когда Левандовский выскочил на рандеву с голкипером. Продержались, но хрупкое сооружение защиты "Севильи" все же рухнуло под натиском немецкой машины. Мюллер из глубины выполнил феноменальную передачу в штрафную на Левандовского, поляк сбросил мяч на Горетцу, а Леон без проблем расстрелял рамку. После этого игра успокоилась и снова засияла красками только после перерыва.

"Бавария" уже целиком и полностью контролировала ситуацию, напоминая "Севильи", кто именно является сильнейшей командой Европы. И был бы сильный аргумент, если бы зачислили феноменальный с точки зрения комбинационной работы гол Левандовски. Представители "Баварии" позволяли себе короткие передачи головой в метре от голкипера и рамки, которую он защищал. Роберт нанес точный удар, но из офсайда.

"Севилья" почти не атаковала. Точнее, атаковала, но не била по воротам. До 80-й минуты – только два попадания в створ, один из которых – с одиннадцатиметровой отметки. "Баварии" же немного не везло. Отменили не только гол Левандовского, но и гол Сане – опять из-за офсайда. А еще раньше Лерой мог забить в игре на добивании, но попал в ногу защитника. В той атаке мощно бил по воротам и Гнабри, но силы мюнхенцев распылялись.

В конце основного времени за собой вел партнеров Мюллер, но, несмотря на классную и активную игру, Томас может корить себя за нереализованные моменты. А если бы на 88-й минуте Эн-Несири реализовал выход один на один в ходе контратаки – и подавно. "Бавария" могла проиграть этот матч, но это было бы нелогично.

Хотя ... Забей Эн-Несири уже в овертайме, когда после его "тычка" мяч попал в штангу, кто бы говорил о логике? Но "Севилья" не забила, а выстоять под давлением "Баварии" до серии пенальти было крайне сложной задачей. Киммих не забил после передачи Мюллера, но Мартинес удачно сыграл на добивании после сейва голкипера против удара Алабы.

Далее были уже только эпизоды – шанс Эскудеро, дальний удар Левандовского. "Бавария" провела идеальный прошлый сезон, и этот матч стал последним штрихом. Короли.

Суперкубок УЕФА. 24.09.2020

Венгрия. Будапешт. "Пушкаш Арена"

Арбитр в поле – Энтони Тейлор (Англия)

"Бавария" – "Севилья" 2:1 (д.в.)

Голы: Леон Горетцка 34, Хави Мартинес 104 – Лукас Окампос (пен.) 13

"Бавария": Нойер – Павар, Зюле, Алаба (Боатенг 112), Эрнандес (Девис 99) – Горетцка (Мартинес 99), Киммих – Гнабри, Мюллер, Сане (Толиссо 70) – Левандовский

"Севилья": Буну – Хесус Навас, Кюнде, Карлос, Эскудеро – Хордан (Васкес 95), Фернандо, Ракитич (Оливер Торрес 56) – Сусо (Гудель 73), Де Йонг (Эн-Несири 56), Окампос

Предупреждения: Алаба 12, Эрнандес 90+1 – Хордан 45+1, Кунде 55, Фернандо 70, Эскудеро 119