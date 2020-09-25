"Пришлось преодолеть болевой порог". Флик прокомментировал победу Баварии в Суперкубке УЕФА

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА с испанской "Севильей" (2:1). Цитирует немца пресс-служба УЕФА.

"Хави Мартинес еще в среду был в Бильбао, а сейчас выиграл для нас матч. Футбол пишет истории – эта вышла прекрасной. У нас ушло 15 минут на то, чтобы нормально влиться в игру. Было очень приятно наблюдать, как команда старается исправить положение. В итоге пришлось стиснуть зубы, преодолеть болевой порог – наградой стала победа".

"Бавария" во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА (всего было 5 попыток). "Севилья" в свою очередь установила антирекорд турнира по количеству проигрышей – 5 поражений и всего одна победа.