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"Пришлось преодолеть болевой порог". Флик прокомментировал победу Баварии в Суперкубке УЕФА

Суперкубок УЕФА
(2 голосов)

"Неорвинцы" стояли стеной

"Пришлось преодолеть болевой порог". Флик прокомментировал победу Баварии в Суперкубке УЕФА
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Главный тренер "Баварии" Ханси Флик прокомментировал победу в матче за Суперкубок УЕФА с испанской "Севильей" (2:1). Цитирует немца пресс-служба УЕФА.

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"Хави Мартинес еще в среду был в Бильбао, а сейчас выиграл для нас матч. Футбол пишет истории – эта вышла прекрасной. У нас ушло 15 минут на то, чтобы нормально влиться в игру. Было очень приятно наблюдать, как команда старается исправить положение. В итоге пришлось стиснуть зубы, преодолеть болевой порог – наградой стала победа".

"Бавария" во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА (всего было 5 попыток). "Севилья" в свою очередь установила антирекорд турнира по количеству проигрышей – 5 поражений и всего одна победа.

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В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен) УЕФА Суперкубок УЕФА Севилья Ханси Флик
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Источник:
UEFA

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