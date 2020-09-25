Квадрупл немцев или Как испанцы создали проблемы. Бавария – Севилья 2:1. Обзор матча и видео голов

Мюнхенцы сумели добиться победы в Суперкубке УЕФА, проигрывая по ходу встречи. Немецкая команда испытала настоящие сложности в игре с испанским коллективом. "Севилье" даже удалось открыть счет – Алаба нарушил правила на Ракитиче в штрафной площадке номинальных хозяев, а Окампос сумел перехитрить Нойера. Сразу после пропущенного гола "Бавария" принялась создавать моменты – их у немцев была уйма, но забить они смогли под занавес первой половины встречи и уже в экстратайме.

Смотрите видеообзор Суперкубка УЕФА "Бавария" – "Севилья".

Будапешт. "Пушкаш Арена".

"Бавария" – "Севилья" 2:1

Голы: Горетцка (34), Мартинес (104) – Окампос (13, с пенальти)