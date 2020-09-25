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Мюллер – лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА. Томас приблизился к достижению по трофеям

Суперкубок УЕФА
(1 голосов)

25-й номер уже 13 лет играет за коллектив из Мюнхена

Мюллер – лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА. Томас приблизился к достижению по трофеям
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Вчера "Бавария" обыграла "Севилью" (д.в., 2:1) в матче за Суперкубок УЕФА. Лучшим игроком встречи признан раумдойтер мюнхенцев Томас Мюллер.

Отметим, что Мюллер выиграл 26-й трофей в карьере и догнал Швайнштайгера – среди немцев больше только у Тони Крооса (27). Сейчас Томас и Бастиан делят второе место по количеству титулов среди немецких игроков.

В прошлом сезоне 31-летний Мюллер отдал 21 голевую передачу в 33 матчах Бундеслиги. Томас 9 раз выигрывал чемпионат Германии, 6 раз – Кубок, 5 раз – Суперкубок, по два раза – Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, один раз – Клубный чемпионат мира.

Читайте такжеСуперкубок УЕФА. Бавария - Севилья 2:1 (д.в.). Штрих на идеальной картине

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В статье: Томас Мюллер Тони Кроос Бавария (Мюнхен) Бастиан Швайнштайгер Суперкубок УЕФА Севилья
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Комментарии (1)
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yshpak (Киев)
25.09.2020 в 14:11
Алё! У Швайнштайгера 24 титула. Откуда взяли 26? Мюллер на чистом втором месте, и уже в этом году вполне может выйти на чистое первое.
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