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Мюллер – лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА. Томас приблизился к достижению по трофеям
25-й номер уже 13 лет играет за коллектив из Мюнхена
Вчера "Бавария" обыграла "Севилью" (д.в., 2:1) в матче за Суперкубок УЕФА. Лучшим игроком встречи признан раумдойтер мюнхенцев Томас Мюллер.
????Thomas Müller = 2020 #SuperCup Man of the Match! ????#SCMOTM pic.twitter.com/EfOsf3M5n4— UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 24, 2020
Отметим, что Мюллер выиграл 26-й трофей в карьере и догнал Швайнштайгера – среди немцев больше только у Тони Крооса (27). Сейчас Томас и Бастиан делят второе место по количеству титулов среди немецких игроков.
⭐ Лучшим игроком матча стал Томас Мюллер ⭐— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 24, 2020
А еще у него теперь 2⃣6⃣ трофеев, и он - самый титулованный немецкий игрок в истории вместе с Бастианом Швайнштайгером ????#СуперкубокУЕФА pic.twitter.com/qE1pv6aeUG
В прошлом сезоне 31-летний Мюллер отдал 21 голевую передачу в 33 матчах Бундеслиги. Томас 9 раз выигрывал чемпионат Германии, 6 раз – Кубок, 5 раз – Суперкубок, по два раза – Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, один раз – Клубный чемпионат мира.
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