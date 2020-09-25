Мюллер – лучший игрок матча за Суперкубок УЕФА. Томас приблизился к достижению по трофеям

Вчера "Бавария" обыграла "Севилью" (д.в., 2:1) в матче за Суперкубок УЕФА. Лучшим игроком встречи признан раумдойтер мюнхенцев Томас Мюллер.

Отметим, что Мюллер выиграл 26-й трофей в карьере и догнал Швайнштайгера – среди немцев больше только у Тони Крооса (27). Сейчас Томас и Бастиан делят второе место по количеству титулов среди немецких игроков.

⭐ Лучшим игроком матча стал Томас Мюллер ⭐



А еще у него теперь 2⃣6⃣ трофеев, и он - самый титулованный немецкий игрок в истории вместе с Бастианом Швайнштайгером ????#СуперкубокУЕФА pic.twitter.com/qE1pv6aeUG — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 24, 2020

В прошлом сезоне 31-летний Мюллер отдал 21 голевую передачу в 33 матчах Бундеслиги. Томас 9 раз выигрывал чемпионат Германии, 6 раз – Кубок, 5 раз – Суперкубок, по два раза – Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, один раз – Клубный чемпионат мира.