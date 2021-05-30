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В Суперкубке УЕФА встретятся Челси и Вильярреал
Опять испанско-английский поединок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Благодаря победе над "Манчестер Сити" в финале Лиги Чемпионов лондонский "Челси" завоевал право на участие в поединке за Суперкубок УЕФА. Вторым участником розыгрыша трофея стал испанский "Вильярреал", который одолел "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы.
Встреча между командами состоится 11 августа на "Виндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия). Напомним, что за право проведения матча боролся и харьковский ОСК "Металлист", однако выбор сделали в пользу британцев.
Отметим, что в 2012 году в Суперкубке УЕФА после победе в Лиге Чемпионов "Челси" встречался с другой испанской командой - "Атлетико". Тогда "матрасники" победили со счетом 4:1, а хет-трик в свой актив записал Радамель Фалькао. Для "Вильярреала" же такой поединок будет первым в истории.
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