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Ярославский назначен координатором по подготовке Харькова к матчу за Суперкубок УЕФА-2025

Суперкубок УЕФА
(2 голосов)

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Ярославский назначен координатором по подготовке Харькова к матчу за Суперкубок УЕФА-2025

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Харьковский городской совет принял решение назначить экс-президента футбольного клуба "Металлист" Александра Ярославского координатором по подготовке города Харькова к матчу за Суперкубок УЕФА 2025 года.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Игорь Терехов.

Напомним, сейчас ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры "Металлиста" с учетом всех необходимых требований УЕФА к месту проведения финальных еврокубковых матчей.

Ярославский назначен координатором по подготовке Харькова к матчу за Суперкубок УЕФА-2025 - изображение 1
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В статье: Александр Ярославский Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист

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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
20.07.2021 в 16:38
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