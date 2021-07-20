Суперкубок УЕФА
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Ярославский назначен координатором по подготовке Харькова к матчу за Суперкубок УЕФА-2025
Теперь официально
Харьковский городской совет принял решение назначить экс-президента футбольного клуба "Металлист" Александра Ярославского координатором по подготовке города Харькова к матчу за Суперкубок УЕФА 2025 года.
Соответствующее распоряжение подписал секретарь горсовета Игорь Терехов.
Напомним, сейчас ведется активная работа по восстановлению инфраструктуры "Металлиста" с учетом всех необходимых требований УЕФА к месту проведения финальных еврокубковых матчей.
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Источник:Металлист
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
20.07.2021 в 16:38
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