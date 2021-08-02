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УЕФА рассматривает возможность проведения в Харькове матча за Суперкубок УЕФА-2024
Турнир планируют провести на год раньше
Фото: dynamo.kiev.ua
Координатор по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025 Александр Ярославский рассказал, что поединок в городе может состояться на год раньше.
- Вы координатор заявки Харькова на проведение Суперкубка УЕФА в 2025 году. Уже известны конкуренты?
- Харьков уже пытался завоевать это право в 2018 году, и в 2021 году надеялись, но он проходит в Белфасте. На этот раз мы взялись гораздо раньше за все. Сегодня идет полным ходом подготовка к проведению Суперкубка.
Многие детали я раскрывать не могу, но даю вам слово. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Суперкубок не провели в Харькове.
Я скажу так, что сначала была договоренность о проведении в 2025 году, но открою секрет, что УЕФА рассматривает возможность проведения Суперкубка в 2024 году.
В 2022 году он пройдет в Финляндии, в 2023 – в Казани, а 2024 год оказался никем не занят. Важно, чтобы все впряглись в эту телегу. Государство – в первую очередь.
Инфраструктура должна быть оформлена. УЕФА не пойдет ни на какие договоренности. Не будет прощено ничего. Все должно быть в порядке, вплоть до света табличек, – сказал Ярославский
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