  1. UA-Футбол ⚽
  2. Суперкубок УЕФА
  3. УЕФА рассматривает возможность проведения в Харькове матча за Суперкубок УЕФА-2024
В тренде
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА рассматривает возможность проведения в Харькове матча за Суперкубок УЕФА-2024

Суперкубок УЕФА
(1 голосов)

Турнир планируют провести на год раньше

УЕФА рассматривает возможность проведения в Харькове матча за Суперкубок УЕФА-2024

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Координатор по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025 Александр Ярославский рассказал, что поединок в городе может состояться на год раньше.

- Вы координатор заявки Харькова на проведение Суперкубка УЕФА в 2025 году. Уже известны конкуренты?

- Харьков уже пытался завоевать это право в 2018 году, и в 2021 году надеялись, но он проходит в Белфасте. На этот раз мы взялись гораздо раньше за все. Сегодня идет полным ходом подготовка к проведению Суперкубка.

Многие детали я раскрывать не могу, но даю вам слово. Я не знаю, что должно произойти, чтобы Суперкубок не провели в Харькове.

Я скажу так, что сначала была договоренность о проведении в 2025 году, но открою секрет, что УЕФА рассматривает возможность проведения Суперкубка в 2024 году.

В 2022 году он пройдет в Финляндии, в 2023 – в Казани, а 2024 год оказался никем не занят. Важно, чтобы все впряглись в эту телегу. Государство – в первую очередь.

Инфраструктура должна быть оформлена. УЕФА не пойдет ни на какие договоренности. Не будет прощено ничего. Все должно быть в порядке, вплоть до света табличек, – сказал Ярославский

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Великий футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...