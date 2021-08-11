Челси – Вильярреал. Превью и прогноз на матч Суперкубка УЕФА на 11.08.21

Суперкубок УЕФА-2021

11 августа. Белфаст, Уиндзор Парк

Челси 22:00 Вильярреал

Телетрансляция – Megogo

Немало сильных коллективов уже не первую неделю сражаются за попадание в групповой этап турниров под эгидой УЕФА, но именно с матча за "Челси" – "Вильярреал" начнётся настоящий европейский сезон. Обе команды вполне серьёзно относятся к Суперкубку, поэтому игровой накал нам просто обеспечен.

"Челси"

Приход Томаса Тухеля в январе перевернул прошлый сезон для "Челси" вверх дном. Аутсайдер даже первого раунда плей-офф против "Атлетико" внезапно преобразился в одну из сильнейших команд континента, снеся на своём пути не только коллектив Диего Симеоне, но и "Порту", "Реал" и "Манчестер Сити", вполне заслуженно забрал ушастого в свои руки.

Немецкий дуэт Вернера и Хавертца перестал казаться выброшенными на ветер деньгами, вчерашний сынок Лэмпарда Мейсон Маунт стал расти ещё быстрее, а о величине таланта Нголо Канте наконец узнали за пределами Альбиона. Всё это было бы невозможным без Тухеля, но ни сам тренер, ни клуб и не думают останавливаться на достигнутом.

В ближайшее время "синие" обзаведутся топ-форвардом Лукаку, одной ногой на "Стэмфорд Бридж" и один из лучших молодых защитников мира Жюль Кунде, но сейчас все мысли о Суперкубке, ведь для "синих" каждый трофей на счету. И нет лучшей возможности начать сезон, чем победой в очередном еврофинале.

"Вильярреал"

Скромный "Вильярреал" тоже в прошлом сезоне прыгнул выше головы, завоевав Лигу Европы. И пожалуй это тоже было бы невозможно без их тренера Унай Эмери, в честь которого Тухель на пресс-конференции в шутку предложил переименовать второй по престижности европейский турнир.

В полуфинале Эмери похоронил свой бывший клуб "Арсенал", а в финале сумел обезвредить не только Бруну Фернандеша, но и весь "Манчестер Юнайтед" целиком. "Субмарины" бесстрашно играли на пути к Гданьску, сокрушив парочку английских топов. Так почему бы не замахнуться и на первый в истории Суперкубок УЕФА?

"Вильярреал" был не особо убедителен на предсезонной подготовке, а также имеет ряд кадровых проблем. Но статус аутсайдера всегда играл на руку Эмери, и любая недооценка соперником может запросто обернуться в четвертое подряд поражение "Челси" в соревновании.

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История и статистика

"Челси" и "Вильярреал" никогда ранее не встречались между собой. Это будет девятый испанский соперник для "синих" в еврокубках, и седьмой для "субмарин" противник с Альбиона.

"Челси" проиграл три последних матча за Суперкубок – в 2012-м против "Атлетико" (1:4), "Баварии" (2:2, 4:5 пен) в 2013-м и "Ливерпулю" (2:2, 4:5 пен) два года назад. Единственная победа была добыта над "Реалом" (1:0) в Монако в 1998-м.

С 2005-го года ни один представитель АПЛ в Суперкубке не побеждал команд из других чемпионатов. С тех пор у англичан 5 поражений и единственная победа "Ливерпуля" над всё тем же "Челси"

"Вильярреал" сыграет в Суперкубке впервые в истории. Первый новичок турнира с 2010-го года.

Испанские клубы брали Суперкубок рекордные 15 раз. С 2009-го по 2018-й испанца выиграли 9 из 10 подобных встреч.

В трёх последних Суперкубках играли дополнительное время. Тренд вообще прослеживается – в 6 из 8 подобных матчах играли овертайм.

Предсезонные спарринги

"Челси": 6:1 с "Питерборо" (17.07), 2:1 с "Борнмутом" (27.07), 2:1 с "Арсеналом" (01.08), 2:2 с "Тоттенхэмом" (04.08)

"Вильяреал": 2:3 с "Валенсией" (16.07), 2:2 с "Лионом" (22.07), 0:0 с "Леванте" (29.07), 1:2 с "Олимпиком" (31.07), 2:3 с "Лестером" (04.08), 2:2 с "Лидсом" (07.08)

Кадры

Ромелу Лукаку наверняка станет игроком "Челси" до начала Суперкубка, но место в заявке ему уж точно не найдётся. Жоржиньо, Аспиликуэта, Силва, Маунт, Джеймс и Чилуэлл ещё не играли за "Челси" после возвращения со сборных и вряд ли смогут провести завтра на поле много времени. Зума в отличной форме, как и Абрахам, но их появление было бы нежелательным в связи с скорой продажей обоих.

Пау Торрес отбегал Евро и Олимпиаду и вряд ли полностью готов к игре с "Челси". Зато готовы летние новички "субмарин" Булайе Диа и Аисса Манди. Чуквуэзе всё ещё залечивает травму подколенного сухожилия, Парехо тоже имеет проблемы со здоровьем, как и Коклен.

Ориентировочные составы

"Челси": Менди; Зума, Силва, Рюдигер; Хадсон-Одои, Канте, Ковачич, Алонсо; Хавертц, Зиеш, Вернер

"Вильяреал": Асенхо; Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса; Ману Тригерос, Ману Морланес﻿, Альберто Морено; Жерар Морено, Диа

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Челси" – "Вильярреал" от UA-Футбол

Последние три матча за Суперкубок привели к экстра-тайму, и наш матч может последовать по тому же пути. Лукаку ещё не готов исправлять проблемы "Челси" с реализацией, да и вообще обе команды в прошлом сезоне еврокубков не то, чтобы создавали тонну моментов. При этом два гибких тренера наверняка наставят капканов друг другу в надежде нейтрализовать сильные стороны соперника. Так что ждём ничьи 0:0 или 1:1 в основное время, а там фаворит уже должен забрать своё.