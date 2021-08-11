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Челси – Вильярреал: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА
Челси – Вильярреал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.08.2021 ⋊ Суперкубок УЕФА на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 11 августа, в столице Северной Ирландии полноценно стартует европейский футбольный сезон. Триумфатор последней Лиги Чемпионов “Челси” встретится с “Вильярреалом”, выигравшим Лигу Европы, чтобы выявить обладателя трофея.
Оба соперника очень серьёзно относятся к Суперкубку УЕФА. "Челси" проиграл все три поединка в соревновании в эру Абрамовича, и стремится поскорее исправить это недоразумение, а для "Вильярреала" это и вовсе первая возможность завоевать европейский Суперкубок в собственной истории.
Игра за Суперкубок состоится на арене “Виндзор Парк” в Белфасте, а матч стартует в 22:00 по киевскому времени. Матч “Челси” – “Вильярреал” можно будет посмотреть с помощью медиасервиса Megogo.
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