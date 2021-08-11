Челси – Вильярреал: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА

В среду, 11 августа, в столице Северной Ирландии полноценно стартует европейский футбольный сезон. Триумфатор последней Лиги Чемпионов “Челси” встретится с “Вильярреалом”, выигравшим Лигу Европы, чтобы выявить обладателя трофея.

Оба соперника очень серьёзно относятся к Суперкубку УЕФА. "Челси" проиграл все три поединка в соревновании в эру Абрамовича, и стремится поскорее исправить это недоразумение, а для "Вильярреала" это и вовсе первая возможность завоевать европейский Суперкубок в собственной истории.