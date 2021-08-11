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"Скоро ЛЕ переименуют в Лигу Эмери". Тухель и Унаи пообщались с прессой перед Суперкубком

Суперкубок УЕФА
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"Скоро ЛЕ переименуют в Лигу Эмери". Тухель и Унаи пообщались с прессой перед Суперкубком

UEFA

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Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель и наставник испанского "Вильярреала" Унаи Эмери высказались накануне поединка за Суперкубок УЕФА. Цитирует специалистов сайт УЕФА.

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"Разве можно начать новый сезон лучше, чем очередным еврофиналом. Отношусь к Унаи Эмери и "Вильяреалу" с огромным уважением. Скоро ЛЕ переименуют в Лигу Эмери. Он невероятен. Уверен, соперник подойдет к матчу с ощущением, что ему нечего терять. Мы же сделаем все, чтобы завоевать кубок", – уверил Тухель.

"Я хочу выиграть Суперкубок УЕФА, так как прежде в нем не побеждал. Участвовал в нем дважды с "Севильей" и оба раза проигрывал. Победа стала бы отличным способом подвести черту под прошлым сезоном. Мы снова можем вписать себя в историю и добиться чего-то невероятного на старте нового сезона. Матч покажет, на что мы способны в матче с таким грандом, как "Челси" – действующим клубным чемпионом Европы и лучшей, на мой взгляд, командой планеты", – оформил комплимент Эмери.

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В статье: Унаи Эмери Суперкубок УЕФА Томас Тухель Челси (Лондон) Вильярреал
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Источник:
UEFA

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