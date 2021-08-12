Суперкубок УЕФА-2021

11 августа. Белфаст, Уиндзор Парк

Челси 1:1 (пен 6:5) Вильярреал

Голы: Зиеш (27) – Морено (73)

"Челси": Менди (Кепа, 119) – Чалоба, Зума (Кристенсен, 66), Рюдигер – Хадсон-Одои (Аспиликуэта, 82), Канте (Жоржиньо, 65), Ковачич, Алонсо – Хавертц, Зиеш (Пулишич, 43), Вернер (Маунт, 65)

"Вильяреал": Асенхо – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса (Эступиньян, 58) – Пино (Манди, 90), Ману Тригерос (Гомес, 71), Капу (Гаспар, 70), Альберто Морено (Ману Морланес, 85) – Жерар Морено, Диа (Раба, 86)

Предупреждения: Рюдигер (45), Тухель (45+1), – Пино (61), Раба (119)

Серия пенальти : Хавертц (0:0, вратарь), Ж. Морено (0:1), Аспиликуэта (1:1), Манди (1:1, вратарь), Алонсо (2:1), Эступиньян (2:2), Маунт (3:2), Гомес (3:3), Жоржиньо (4:3), Раба (4:4), Пулишич (5:4), Фойт (5:5), Рюдигер (6:5), Альбиоль (6:5, Кепа)

"Челси" снял проклятие в Суперкубке УЕФА, победив в серии пенальти "Вильярреал". До этого лондонцы трижды упустили этот трофей в эпоху Абрамовича, а единственная победа клуба в истории датирована 1998-м годом ещё до прихода больших денег на "Стэмфорд Бридж". Главным героем "Челси" стал многострадальный Кепа Аррисабалага, вышедший под серию пенальти, где он отбил два удара. Проклятие же Эмери продолжает жить – человек, в честь которого пора переименовывать Лигу Европы, в третий раз остался побежденным в европейском Суперкубке.

В четвёртый раз кряду в Суперкубке УЕФА команды не смогли определить победителя в основное время. "Челси" и "Вильярреал" продемонстрировали ту игру, которая обеспечила им европейских успех в прошлом сезоне, но лишь проблесками. Англичане местами контролировали большие отрезки матча за счёт удушающего прессинга, "субмарины" же показывали тактическую гибкость, стойкость и умение перестроить игру по её ходу. Но вялые кондиции игроков и невозможность использовать всех сильнейших наложило отпечаток, сделав игру сумбурной и поделив её на отрезки.

В основное время соперники выдали два кардинально противоположных тайма. В первой половине "Челси" тотально доминировал и ушёл на перерыв, ведя в счёте. Эмери проявил традиционную для себя тактическую гибкость, перестроив "Вильяррреал" без мяч на 5-3-2 за счёт опускания одного из вингеров, копируя схему соперника. "Челси" не сразу раскусил, что делать с "субмариной", и даже владея мячом более 80% времени в первые 20 минут толком ничего и не мог создать. Но дальше в игру вступили Зиеш и Алонсо, которым явно к лицу высокая конкуренция в клубе. Марокканец и вовсе был лучшим игроком матча до ухода с поля из-за травмы, а Маркос как всегда вносил большой вклад в атаке. Они же и создали гол. Алонсо здорово разрезал оборону "субмарин" длинной передачей на Хавертца, тот прострелил в центр, а Зиеш хладнокровно отправил мяч в сетку. Отметим также безоговорочную пользу Тимо Вернера, стянувшего на себя соперников. Через 10 минут Зиеш травмировал плечо, покинул поле, и игра "синих" развалилась.

Вторую половину однозначно запишем "Вильярреалу". "Субмарины" смогли прижать номинальных хозяев к своим воротам и избавиться от их удушающего прессинга, а также стали давить на слабый фланг соперника, где играла пара юных выпускников Чалоба и Хадсон-Одои. "Вильярреал" справедливо сравнял счёт на 73-й минуте, но сам гол Морено был немного случайным. Рюдигер обрезался, пытаясь начать быструю атаку "Челси". Потом немец полез исправлять ошибку, оставив зону за спиной. Морено спокойно сыграл в стеночку с Диа, и пользуясь отсутствием Рюдигера, пробил в верхний угол.

В экстра-таймах игра впервые обрела баланс и была равной. Помогла замена Аспиликуэты. Были шансы у Пулишича и Маунта, но Руи и неточность американца привели нас к самому вкусному – серии пенальти, под которую Тухель выпустил Кепу. В какой-то момент казалось, что мы станем свидетелем очередного дурдома в духе 11:10 с МЮ, как было весной, но Кепа оказался куда полезнее соотечественника Де Хеа. В итоге Кепа затащил пенальти Манди и многоопытного Альбиоля, нивелировав промах Хавертца в самом начале, и принёс своей команде трофей. Кепа не отработал свой 80-миллионный ценник, как это сделал Хавертц в финале ЛЧ три месяца назад, зато оставил хоть какой-то положительный след после стольких месяцев жесточайшего хейта.