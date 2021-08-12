Тухель берет очередной трофей. ВИДЕО, как Челси завоевал Суперкубок УЕФА

Томас Тухель относительно недавно возглавил "Челси" и уже смог взять с ним большой трофей – Лигу чемпионов. Но на этом немец не останавливается. Новый сезон "синие" начали для себя победой в Суперкубке УЕФА. Было непросто, потому что "Вильярреал" достойно сопротивлялся, но тренерская хитрость немца все же взяла свое.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединке, состоявшегося 11.08.2021 в Белфасте.

Суперкубок УЕФА-2021

11 августа. Белфаст, Уиндзор Парк

"Челси" 1:1 (пен 6:5) "Вильярреал"

Голы: Зиеш (27) – Морено (73)