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Кепа отвечает критикам. ВИДЕО победной для Челси серии пенальти в Суперкубке УЕФА
Самая сочная часть матча
Фото - uefa.com / Автор невідомий
На протяжении своей каденции в "Челси" испанский голкипер Кепа Аррисабалага наслушался вдоволь – не критиковал его только ленивый. Но надо сказать, заслуженно. Однако надо же такому случиться – в престижном матче-турнире испанский голкипер стал героем "Челси", выйдя аккуратно под серию пенальти и сделав результат.
Голкипер потянул удары Альбиоля и Манди, нивелировав все предыдущие старания "Вильярреала". "Челси" победил 1:1; пен.: 6:5, во второй раз в истории завоевав этот трофей. "Вильярреал" же остался с симпатиями зрителей и перспективой не потеряться в группе Лиги чемпионов, которая стартует осенью.
Смотрите видео серии пенальти со вчерашнего матча Суперкубка УЕФА, который состоялся в Белфасте.
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