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Кепа отвечает критикам. ВИДЕО победной для Челси серии пенальти в Суперкубке УЕФА

Суперкубок УЕФА
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Самая сочная часть матча

Кепа отвечает критикам. ВИДЕО победной для Челси серии пенальти в Суперкубке УЕФА

Фото - uefa.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

На протяжении своей каденции в "Челси" испанский голкипер Кепа Аррисабалага наслушался вдоволь – не критиковал его только ленивый. Но надо сказать, заслуженно. Однако надо же такому случиться – в престижном матче-турнире испанский голкипер стал героем "Челси", выйдя аккуратно под серию пенальти и сделав результат.

Читайте такжеЧелси – Вильярреал 1:1 (пен 6:5). Кепа снял проклятие синих в Суперкубке УЕФА

Голкипер потянул удары Альбиоля и Манди, нивелировав все предыдущие старания "Вильярреала". "Челси" победил 1:1; пен.: 6:5, во второй раз в истории завоевав этот трофей. "Вильярреал" же остался с симпатиями зрителей и перспективой не потеряться в группе Лиги чемпионов, которая стартует осенью.

Смотрите видео серии пенальти со вчерашнего матча Суперкубка УЕФА, который состоялся в Белфасте.

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В статье: Суперкубок УЕФА
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