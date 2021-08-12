Кепа отвечает критикам. ВИДЕО победной для Челси серии пенальти в Суперкубке УЕФА

На протяжении своей каденции в "Челси" испанский голкипер Кепа Аррисабалага наслушался вдоволь – не критиковал его только ленивый. Но надо сказать, заслуженно. Однако надо же такому случиться – в престижном матче-турнире испанский голкипер стал героем "Челси", выйдя аккуратно под серию пенальти и сделав результат.

Голкипер потянул удары Альбиоля и Манди, нивелировав все предыдущие старания "Вильярреала". "Челси" победил 1:1; пен.: 6:5, во второй раз в истории завоевав этот трофей. "Вильярреал" же остался с симпатиями зрителей и перспективой не потеряться в группе Лиги чемпионов, которая стартует осенью.

Смотрите видео серии пенальти со вчерашнего матча Суперкубка УЕФА, который состоялся в Белфасте.