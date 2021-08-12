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Лидер атак Вильярреала считает Челси лучшей командой мира

Суперкубок УЕФА
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Лидер атак Вильярреала считает Челси лучшей командой мира

UEFA

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Нападающий "Вильярреала" Жерар Морено прокомментировал поражение своей команды в матче с лондонским "Челси" за Суперкубок УЕФА. "Синие" одолели "Желтую Сумбарину" по пенальти (1:1, 6:5 в лотерее). Цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

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"Нам не суждено было победить. Тем не менее, нужно гордиться таким выступлением. Гордиться командой, болельщиками, тем, чем является клуб, людьми. Мы соперничаем с лучшими. "Челси" был фаворитом. Я считаю, что это лучшая команда в мире".

"Челси" во второй раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Томас Тухель – первый тренер в истории "синих", который выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

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В статье: Суперкубок УЕФА Челси (Лондон) Вильярреал Херард Морено Жерар Морено
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Источник:
UEFA

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