  1. UA-Футбол ⚽
  2. Суперкубок УЕФА
  3. "Такая ситуация – не нормальная". Кепа и Менди – о замене перед серией пенальти в Суперкубке УЕФА
В тренде
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Такая ситуация – не нормальная". Кепа и Менди – о замене перед серией пенальти в Суперкубке УЕФА

Суперкубок УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

У вратарей есть взаимоуважение

"Такая ситуация – не нормальная". Кепа и Менди – о замене перед серией пенальти в Суперкубке УЕФА

DAZN

Новина українською

Голкиперы "Челси" Кепа Аррисабалага и Эдуар Менди прокомментировали победу "синих" в матче с "Вильярреалом" за Суперкубок УЕФА (1:1, 6:5 в лотерее). Напомним, испанец вышел на поле за минуту до серии пенальти вместо сенегальца.

Читайте такжеЛидер атак Вильярреала считает Челси лучшей командой мира

В серии пенальти Кепа отразил два удара. Томас Тухель сообщил, что решение не было спонтанным – его штаб планировал такую субституцию, основываясь на аналитических данных (5 отбитых из 22 ударов против 2 из 26). Немец подчеркнул, что и Эдуар, и Кепа положительно восприняли такой ход.

"Это не типичная и не нормальная ситуация, но я был готов. Эдуар и остальная команда проделали фантастическую работу. Это была тяжелая игра против очень сложной команды, но у нас теперь есть медали. Я знал, что вполне могу выйти на поле, пытался подготовиться как физически, так и ментально", – отметил Кепа.

"Я счастлив, что мы выиграли. Мы стремились к этому. Я знал, что это может произойти, Кепа готов выйти на поле и помочь команде. Сегодня он сделал это, я очень рад. Это успех всего коллектива. Если ты играешь за "Челси", то хочешь побеждать и брать титулы. Мы выиграли вместе", – поделился эмоциями Менди.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперкубок УЕФА Томас Тухель Челси (Лондон) Вильярреал Кепа Аррисабалага Эдуар Менди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
meffi (Захід)
12.08.2021 в 12:31
Якщо в оригіналі normal, то переклад неправильний. Має бути така ситуація не звичайна (not normal).
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
12.08.2021 в 10:58
Нормальная ситуация в гандболе даже есть вратарь который тупо выходит под 7 метровый. А сейчас в введением вар и отменой выездного года пенальти будут бить намного больше
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...