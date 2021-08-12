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"Такая ситуация – не нормальная". Кепа и Менди – о замене перед серией пенальти в Суперкубке УЕФА
У вратарей есть взаимоуважение
DAZN
Голкиперы "Челси" Кепа Аррисабалага и Эдуар Менди прокомментировали победу "синих" в матче с "Вильярреалом" за Суперкубок УЕФА (1:1, 6:5 в лотерее). Напомним, испанец вышел на поле за минуту до серии пенальти вместо сенегальца.
В серии пенальти Кепа отразил два удара. Томас Тухель сообщил, что решение не было спонтанным – его штаб планировал такую субституцию, основываясь на аналитических данных (5 отбитых из 22 ударов против 2 из 26). Немец подчеркнул, что и Эдуар, и Кепа положительно восприняли такой ход.
"Это не типичная и не нормальная ситуация, но я был готов. Эдуар и остальная команда проделали фантастическую работу. Это была тяжелая игра против очень сложной команды, но у нас теперь есть медали. Я знал, что вполне могу выйти на поле, пытался подготовиться как физически, так и ментально", – отметил Кепа.
"Я счастлив, что мы выиграли. Мы стремились к этому. Я знал, что это может произойти, Кепа готов выйти на поле и помочь команде. Сегодня он сделал это, я очень рад. Это успех всего коллектива. Если ты играешь за "Челси", то хочешь побеждать и брать титулы. Мы выиграли вместе", – поделился эмоциями Менди.
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