"Такая ситуация – не нормальная". Кепа и Менди – о замене перед серией пенальти в Суперкубке УЕФА

Голкиперы "Челси" Кепа Аррисабалага и Эдуар Менди прокомментировали победу "синих" в матче с "Вильярреалом" за Суперкубок УЕФА (1:1, 6:5 в лотерее). Напомним, испанец вышел на поле за минуту до серии пенальти вместо сенегальца.

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В серии пенальти Кепа отразил два удара. Томас Тухель сообщил, что решение не было спонтанным – его штаб планировал такую субституцию, основываясь на аналитических данных (5 отбитых из 22 ударов против 2 из 26). Немец подчеркнул, что и Эдуар, и Кепа положительно восприняли такой ход.

"Это не типичная и не нормальная ситуация, но я был готов. Эдуар и остальная команда проделали фантастическую работу. Это была тяжелая игра против очень сложной команды, но у нас теперь есть медали. Я знал, что вполне могу выйти на поле, пытался подготовиться как физически, так и ментально", – отметил Кепа.