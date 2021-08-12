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Тухель и Эмери высказались об итогах Суперкубка УЕФА. Томас сообщил, что конфликта с Унаи нет
А что случилось?
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Менеджер "Челси" Томас Тухель высказался о выходе Кепы Аррисабалаги на серию пенальти в матче за Суперкубок УЕФА с "Вильярреалом" (1:1, 6:5 в лотерее). Главный тренер "Желтой Сумбарины" Унаи Эмери также прокомментировал итоги поединка.
"Это решение не было спонтанным. У нас была статистика, что Кепа лучше с точки зрения отражения пенальти. Аналитики показали мне данные, а затем мы поговорили с игроками, что в играх на выбывание такое может случиться. Просто фантастика, как Эдуар Менди принимает это. Я рад, что выход Кепы сработал. Мы заслужили победу, хоть было и непросто. Конфликт с Эмери? Нет никаких проблем. Представитель штаба слишком громко выражал эмоции после фола. Тем не менее, все в порядке", – отметил Тухель.
"Для меня большая честь представлять этот клуб, "Вильяреал", и Ла Лигу в такой день. Укорить игроков нельзя абсолютно ни в чем, потому что они приложили реально фантастические усилия", – сказал Эмери.
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