Тухель и Эмери высказались об итогах Суперкубка УЕФА. Томас сообщил, что конфликта с Унаи нет

Менеджер "Челси" Томас Тухель высказался о выходе Кепы Аррисабалаги на серию пенальти в матче за Суперкубок УЕФА с "Вильярреалом" (1:1, 6:5 в лотерее). Главный тренер "Желтой Сумбарины" Унаи Эмери также прокомментировал итоги поединка.

"Это решение не было спонтанным. У нас была статистика, что Кепа лучше с точки зрения отражения пенальти. Аналитики показали мне данные, а затем мы поговорили с игроками, что в играх на выбывание такое может случиться. Просто фантастика, как Эдуар Менди принимает это. Я рад, что выход Кепы сработал. Мы заслужили победу, хоть было и непросто. Конфликт с Эмери? Нет никаких проблем. Представитель штаба слишком громко выражал эмоции после фола. Тем не менее, все в порядке", – отметил Тухель.