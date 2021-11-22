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Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки

Суперкубок УЕФА
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Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки

Программка к матчу Динамо – Бавария (06.10.1975)

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол продолжает рубрику, посвященную выступлениям украинских команд в европейских клубных турнирах. В сезоне-1965/66 киевское "Динамо" сыграло в Кубке обладателей Кубков с ирландским "Колрейном" – тогда начался не только отсчет официальных матчей украинских команд в международных соревнованиях, но и поиск программ, выпущенных к престижным поединкам.

В прошлом футбольные программки являлись неотъемлемым атрибутом болельщика, удобным источником информации, которую необходимо было изучить уважающему себя фанату накануне приема европейских гостей. Сегодня же, в дни доминирования Интернета над бумагой, программки – это и предмет коллекционирования, и важная часть футбольной истории.

Мы презентуем возможность окунуться в #Ретростроки разных лет, прочесть интервью интересных личностей и ожидания от игры в исполнении украинских команд, сравнить их с реальностью, не спеша изучить цифры, поностальгировать за яркими составами любимых клубов, обратить внимание на постеры, рекламу и другие детали конкретной эпохи.

Во вторник, 23 ноября 2021 года, "Динамо" встретится с "Баварией" на НСК "Олимпийский". Подопечным Мирчи Луческу в этом матче нужно сыграть не хуже, чем "Бенфика" в гостевом поединке сыграет с "Барселоной". Накануне 5-го тура группового раунда ЛЧ сезона-2021/22 мы вспомним, как 46 лет назад киевляне впервые в своей истории готовились встретиться с мюнхенцами. Летопись очных матчей команды начали не с главного клубного европейского турнира, а с Суперкубка УЕФА, который в те времена разыгрывался в два этапа.

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Осень 1975-го, второй год работы Валерия Лобановского в "Динамо". После майского триумфа над "Ференцварошем" (3:0), в статусе победителя розыгрыша Кубка обладателей Кубков, киевляне подходили к двухматчевому противостоянию с грозной "Баварией", обладателем Кубка европейских чемпионов.

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Первый поединок прошел 9 сентября в гостях. На 66-й минуте встрече Олег Блохин провел единственный гол. Форвард получил пас на левом фланге от Валерия Зуева, молниеносно прорвался к штрафной площадке, где, не увидев партнеров, изящно накрутил защитников, среди которых, на секундочку, были Франц Беккенбауэр и Ханс-Георг Шверценбек, а затем уже заставил капитулировать вратаря Зеппа Майера.

6 октября в ответной встрече в столице Украины, тогда еще на "Киевском центральном стадионе", Олег Блохин даже не думал прекращать "издевательство" над центрбеками и голкипером "Баварии", между прочим, чемпионами мира-1974 в составе ФРГ, и выстрелил дублем, забив под занавес первого тайма после рывка к воротам и в начале второй 45-минутки со штрафного. В том же году нападающий заслуженно получил награду от парижского еженедельника "France Football".

Фотогалерея

Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - фото 1Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - фото 2Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - фото 3Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - фото 4Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - фото 5Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - фото 6Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - фото 7Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - фото 8Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - фото 9Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - фото 10

Программку также можно изучить / скачать в pdf-формате.

Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - изображение 1
Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - изображение 2
Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - изображение 3
Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - изображение 4
Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - изображение 5
Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - изображение 6
Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - изображение 7
Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - изображение 8
Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - изображение 9
Первый визит мюнхенской машины в Киев. Динамо – Бавария. 06.10.1975 #Ретростроки - изображение 10

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В статье: Олег Блохин Бавария (Мюнхен) Суперкубок УЕФА Динамо (Киев) Ретростроки Программки
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
22.11.2021 в 19:16
" заслуженно получил награду от парижского еженедельника "France Football". Верно. И всего лишь за три гола. Потому что традиционно смотрят на голы именно в таких матчах. Это о ЗМ 2021.
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