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В Суперкубке УЕФА второй раз за последние три года встретятся испанский и немецкий клубы
Матч состоится в Скандинавии
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Определились участники следующего матча за Суперкубок УЕФА, который состоится 10 августа. К победителю Лиги Европы "Айнтрахт" Франкфурт добавился триумфатор Лиги чемпионов "Реал" Мадрид.
Уже второй раз за последние три года в этом поединке встретятся именно немецко-испанская пара. В 2020-м трофей разыграли “Бавария” (ЛЧ) и “Севилья” (ЛЕ). Тогда в дополнительное время победили мюнхенцы.
"Айнтрахт" сыграет с "Реалом" на стадионе "Олимпийский" в Хельсинки, Финляндия.
Отметим, что франкфуртцы никогда не участвовали в Суперкубке УЕФА, в то время как у мадридцев есть в своем активе четыре победы.
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