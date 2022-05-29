В Суперкубке УЕФА второй раз за последние три года встретятся испанский и немецкий клубы

Определились участники следующего матча за Суперкубок УЕФА, который состоится 10 августа. К победителю Лиги Европы "Айнтрахт" Франкфурт добавился триумфатор Лиги чемпионов "Реал" Мадрид.

Уже второй раз за последние три года в этом поединке встретятся именно немецко-испанская пара. В 2020-м трофей разыграли “Бавария” (ЛЧ) и “Севилья” (ЛЕ). Тогда в дополнительное время победили мюнхенцы.

"Айнтрахт" сыграет с "Реалом" на стадионе "Олимпийский" в Хельсинки, Финляндия.

Отметим, что франкфуртцы никогда не участвовали в Суперкубке УЕФА, в то время как у мадридцев есть в своем активе четыре победы.