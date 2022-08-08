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Лунин попал в заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА
(1 голосов)

Сливочные встретятся с немецким "Айнтрахтом"

Лунин попал в заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный сайт УЕФА обнародовал заявки "Реала" и "Айнтрахта" на матч за Суперкубок УЕФА. В список "сливочных" попал и украинский голкипер Андрей Лунин.

Вратари: Куртуа, Лунин.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Чуамень, Себальос, Камавинга.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано.

Добавим, что в заявке не оказалось бразильца Винисиуса Тобиаса, выступающего за испанский клуб на правах аренды из "Шахтера". Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 10 августа в Хельсинки на стадионе "Helsinki Olympic Stadium". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Андрей Лунин
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Ігнатенко
08.08.2022 в 09:58
Каталонія за Реал! Айнтрах Барси пережити було тяжко(
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