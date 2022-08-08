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Лунин попал в заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА
Сливочные встретятся с немецким "Айнтрахтом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный сайт УЕФА обнародовал заявки "Реала" и "Айнтрахта" на матч за Суперкубок УЕФА. В список "сливочных" попал и украинский голкипер Андрей Лунин.
Вратари: Куртуа, Лунин.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Чуамень, Себальос, Камавинга.
Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано.
Добавим, что в заявке не оказалось бразильца Винисиуса Тобиаса, выступающего за испанский клуб на правах аренды из "Шахтера". Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 10 августа в Хельсинки на стадионе "Helsinki Olympic Stadium". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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