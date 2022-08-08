Лунин попал в заявку Реала на матч за Суперкубок УЕФА

Официальный сайт УЕФА обнародовал заявки "Реала" и "Айнтрахта" на матч за Суперкубок УЕФА. В список "сливочных" попал и украинский голкипер Андрей Лунин.

Вратари: Куртуа, Лунин.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Васкес, Чуамень, Себальос, Камавинга.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано.

Добавим, что в заявке не оказалось бразильца Винисиуса Тобиаса, выступающего за испанский клуб на правах аренды из "Шахтера". Матч за Суперкубок УЕФА пройдет 10 августа в Хельсинки на стадионе "Helsinki Olympic Stadium". Начало - в 22:00 по киевскому времени.