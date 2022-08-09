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Реал Мадрид - Айнтрахт: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА
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Где покажут в прямом эфире матч за Суперкубок УЕФА "Реал Мадрид" - "Айнтрахт", 10 августа 2022

Реал Мадрид - Айнтрахт: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tullio Puglia - UEFA/UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Матч "Реала" против "Айнтрахта" может показаться классическим противостоянием слона с моськой, но немцы вполне способны исполнить и Давида в противостоянии с Голиафом, если Голиаф даст слабину.

Так уже было весной в Лиге Европы, когда на "Айнтрахт" вышла именитая и уверенная в успехе "Барселона". Уже спустя полчаса на поле вся ее уверенность куда-то испарилась, а "Орлы" все бежали и бежали вперед флангами.

Скорость, интенсивность, быстрый выход из обороны - вот игра немцев, и "Реалу" придется хорошенько попотеть, чтобы ее сломить. Удастся это "Сливочным" или же на поле будет борьба равных - узнаем в среду, 10 августа, на MEGOGO. Начало игры "Реал Мадрид" - "Айнтрахт" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Айнтрахт" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал Мадрид" - "Айнтрахт" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Stan Sport
  • Канада - DAZN
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Canal+ France, Free, RMC Sport 1
  • Германия - DAZN, RTL, DAZN1
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - 5Sport
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Италия - Amazon Prime Video
  • Молдова - Prime
  • Польша - Polsat Sport Premium 1, IPLA
  • Португалия - Eleven Sports 1, TVI
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, Orange Sport 1 Romania, Prima Sport 1
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Турция - TV8,5, Exxen
  • Великобритания - BT Sport 1
  • США - Univision, TUDN USA, CBS Sports Network, Paramount+
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В статье: Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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