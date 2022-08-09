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Реал Мадрид - Айнтрахт: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
Где покажут в прямом эфире матч за Суперкубок УЕФА "Реал Мадрид" - "Айнтрахт", 10 августа 2022
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tullio Puglia - UEFA/UEFA
Матч "Реала" против "Айнтрахта" может показаться классическим противостоянием слона с моськой, но немцы вполне способны исполнить и Давида в противостоянии с Голиафом, если Голиаф даст слабину.
Так уже было весной в Лиге Европы, когда на "Айнтрахт" вышла именитая и уверенная в успехе "Барселона". Уже спустя полчаса на поле вся ее уверенность куда-то испарилась, а "Орлы" все бежали и бежали вперед флангами.
Скорость, интенсивность, быстрый выход из обороны - вот игра немцев, и "Реалу" придется хорошенько попотеть, чтобы ее сломить. Удастся это "Сливочным" или же на поле будет борьба равных - узнаем в среду, 10 августа, на MEGOGO. Начало игры "Реал Мадрид" - "Айнтрахт" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Айнтрахт" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал Мадрид" - "Айнтрахт" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Stan Sport
- Канада - DAZN
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - Canal+ France, Free, RMC Sport 1
- Германия - DAZN, RTL, DAZN1
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - 5Sport
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Италия - Amazon Prime Video
- Молдова - Prime
- Польша - Polsat Sport Premium 1, IPLA
- Португалия - Eleven Sports 1, TVI
- Румыния - Digi Sport 1 Romania, Orange Sport 1 Romania, Prima Sport 1
- Словакия - Nova Sport 3
- Турция - TV8,5, Exxen
- Великобритания - BT Sport 1
- США - Univision, TUDN USA, CBS Sports Network, Paramount+
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