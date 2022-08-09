Реал Мадрид - Айнтрахт: где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Матч "Реала" против "Айнтрахта" может показаться классическим противостоянием слона с моськой, но немцы вполне способны исполнить и Давида в противостоянии с Голиафом, если Голиаф даст слабину.

Так уже было весной в Лиге Европы, когда на "Айнтрахт" вышла именитая и уверенная в успехе "Барселона". Уже спустя полчаса на поле вся ее уверенность куда-то испарилась, а "Орлы" все бежали и бежали вперед флангами.

Скорость, интенсивность, быстрый выход из обороны - вот игра немцев, и "Реалу" придется хорошенько попотеть, чтобы ее сломить. Удастся это "Сливочным" или же на поле будет борьба равных - узнаем в среду, 10 августа , на MEGOGO . Начало игры "Реал Мадрид" - "Айнтрахт" в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал Мадрид" - "Айнтрахт" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал Мадрид" - "Айнтрахт" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут: