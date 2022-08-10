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Наставник Айнтрахта: Матч против Реала - это высший уровень футбола
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет уже сегодня
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против "Реала".
"Встреча с "Реалом", который в прошлом сезоне прошел несколько лучших команд Европы, - это награда за наш невероятный сезон. В Лиге Европы мы доказали, что шансы есть всегда, и сегодняшний матч не будет исключением. Будем играть уверенно, потому что знаем свои силы.
Наша цель - не оставлять так много свободных зон сопернику, как в матче с "Баварией" (1:6). Мы должны сыграть компактнее, с уважением отнестись к их мастерской игре в нападении, но нужно верить в себя и наш бойцовский дух. Если получится найти проблемные места у "Реала" и воспользоваться ими, то сможем доставить проблемы сопернику. Возможно, сможем привезти во Франкфурт еще один трофей.
"Реал" блестяще разгоняет атаки. Они держат мяч, а затем внезапно ускоряются. Винисиус и Бензема играют в стенку, а затем все происходит на раз-два. Матч против победителя Лиги чемпионов - это высший уровень футбола. Поэтому и мы хотим сыграть на самом высоком уровне.
Когда играешь против команд вроде "Реала" и лучшего бомбардира Лиги чемпионов Карима Бензема, надо показывать свой лучший футбол. Мы очень ждем этого матча", - цитирует наставника официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч "Реал" — "Айнтрахт" состоится сегодня, 10 августа, в Хельсинки. Начало - в 22:00.
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