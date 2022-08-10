Наставник Айнтрахта: Матч против Реала - это высший уровень футбола

Главный тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против "Реала".

"Встреча с "Реалом", который в прошлом сезоне прошел несколько лучших команд Европы, - это награда за наш невероятный сезон. В Лиге Европы мы доказали, что шансы есть всегда, и сегодняшний матч не будет исключением. Будем играть уверенно, потому что знаем свои силы.

Наша цель - не оставлять так много свободных зон сопернику, как в матче с "Баварией" (1:6). Мы должны сыграть компактнее, с уважением отнестись к их мастерской игре в нападении, но нужно верить в себя и наш бойцовский дух. Если получится найти проблемные места у "Реала" и воспользоваться ими, то сможем доставить проблемы сопернику. Возможно, сможем привезти во Франкфурт еще один трофей.