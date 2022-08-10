  1. UA-Футбол ⚽
  2. Суперкубок УЕФА
  3. Наставник Айнтрахта: Матч против Реала - это высший уровень футбола
В тренде
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Айнтрахта: Матч против Реала - это высший уровень футбола

Суперкубок УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Матч за Суперкубок УЕФА пройдет уже сегодня

Наставник Айнтрахта: Матч против Реала - это высший уровень футбола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против "Реала".

"Встреча с "Реалом", который в прошлом сезоне прошел несколько лучших команд Европы, - это награда за наш невероятный сезон. В Лиге Европы мы доказали, что шансы есть всегда, и сегодняшний матч не будет исключением. Будем играть уверенно, потому что знаем свои силы.

Наша цель - не оставлять так много свободных зон сопернику, как в матче с "Баварией" (1:6). Мы должны сыграть компактнее, с уважением отнестись к их мастерской игре в нападении, но нужно верить в себя и наш бойцовский дух. Если получится найти проблемные места у "Реала" и воспользоваться ими, то сможем доставить проблемы сопернику. Возможно, сможем привезти во Франкфурт еще один трофей.

Читайте такжеРеал Мадрид - Айнтрахт. Анонс и прогноз матча за Суперкубок УЕФА на 10.08.2022

"Реал" блестяще разгоняет атаки. Они держат мяч, а затем внезапно ускоряются. Винисиус и Бензема играют в стенку, а затем все происходит на раз-два. Матч против победителя Лиги чемпионов - это высший уровень футбола. Поэтому и мы хотим сыграть на самом высоком уровне.

Когда играешь против команд вроде "Реала" и лучшего бомбардира Лиги чемпионов Карима Бензема, надо показывать свой лучший футбол. Мы очень ждем этого матча", - цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч "Реал" — "Айнтрахт" состоится сегодня, 10 августа, в Хельсинки. Начало - в 22:00.

Читайте такжеЛидер Айнтрахта не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА - он близок к переходу в Ювентус

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Оливер Гласнер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде