Реал - Айнтрахт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка УЕФА

Первый большой матч евросезона-2022/23. Для "Реала" Суперкубки - норма; ранее он четырежды в них побеждал и еще трижды проигрывал. А вот для "Айнтрахта" завтра все будет впервые.

С фаворитом матча все понятно и слепому, а уж после 1:6 "Орлов" от "Баварии" на выходных - и подавно. Впрочем, и хоронить немцев заранее тоже не будем - хотя бы из уважения. Все-таки прошлой весной эта команда выбила из ЛЕ не кого-нибудь, а саму "Барселону".

Матч за Суперкубок УЕФА-2022

10 августа. Хельсинки. "Олимпийский"

Арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: MEGOGO