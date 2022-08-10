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Реал - Айнтрахт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка УЕФА
Реал - Айнтрахт: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.08.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото з відкритих джерел
Первый большой матч евросезона-2022/23. Для "Реала" Суперкубки - норма; ранее он четырежды в них побеждал и еще трижды проигрывал. А вот для "Айнтрахта" завтра все будет впервые.
С фаворитом матча все понятно и слепому, а уж после 1:6 "Орлов" от "Баварии" на выходных - и подавно. Впрочем, и хоронить немцев заранее тоже не будем - хотя бы из уважения. Все-таки прошлой весной эта команда выбила из ЛЕ не кого-нибудь, а саму "Барселону".
Матч за Суперкубок УЕФА-2022
10 августа. Хельсинки. "Олимпийский"
"Реал" 22:00 "Айнтрахт"
Арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: MEGOGO
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