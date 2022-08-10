Суперкубок УЕФА
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Вся банда в сборе: Реал и Айнтрахт опубликовали составы на Суперкубок УЕФА
Всё те же люди, что и в финале ЛЧ
Фото: https://twitter.com/realmadrid
"Реал" Мадрид опубликовал состав на матч Суперкубка УЕФА против "Айнтрахта". Встреча начнется в 22:00.
Состав мадридцев:
- Куртуа – В.
- Карвахаль
- Милитао
- Алаба
- Менди
- Кроос
- Каземиро
- Модрич
- Вальверде
- Бензема – К.
- Винисиус.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @eintracht_esp! @adidasfootball | #SuperCup pic.twitter.com/dxwquoP9Ja— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2022
Состав "Айнтрахта":
- Трапп – В.
- Н'Дика
- Соу
- Камада
- Роде – К.
- Туре
- Борре
- Ленц
- Линнстрем
- Тута
- Кнауфф
Напомним, что на Суперкубке УЕФА будет впервые использована полуавтоматическая система определения офсайда.
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Источник:uefa.com
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