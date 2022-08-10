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Вся банда в сборе: Реал и Айнтрахт опубликовали составы на Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА
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Всё те же люди, что и в финале ЛЧ

Вся банда в сборе: Реал и Айнтрахт опубликовали составы на Суперкубок УЕФА

Фото: https://twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Реал" Мадрид опубликовал состав на матч Суперкубка УЕФА против "Айнтрахта". Встреча начнется в 22:00.

Состав мадридцев:

  • Куртуа – В.
  • Карвахаль
  • Милитао
  • Алаба
  • Менди
  • Кроос
  • Каземиро
  • Модрич
  • Вальверде
  • Бензема – К.
  • Винисиус.

Состав "Айнтрахта":

  • Трапп – В.
  • Н'Дика
  • Соу
  • Камада
  • Роде – К.
  • Туре
  • Борре
  • Ленц
  • Линнстрем
  • Тута
  • Кнауфф

Напомним, что на Суперкубке УЕФА будет впервые использована полуавтоматическая система определения офсайда.

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В статье: Суперкубок УЕФА Реал (Мадрид)
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Источник:
uefa.com

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