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Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт. 1:0. Алаба после углового открывает счет – Видео

Суперкубок УЕФА
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Австрийцу осталось забить только в Кубке и Суперкубке Испании

Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт. 1:0. Алаба после углового открывает счет – Видео

Фото: Getty Images

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Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба открывает счет в матче Суперкубка УЕФА против "Айнтрахта". Он не забивал только в Кубке и Суперкубке Испании.

37' Давид Алаба – 1:0.

Ранее 30-летний австриец уже дважды забивал в Ла Лиге и один раз в Лиге чемпионов. Свой дебютный мяч Алаба забил в Эль Класико.

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В статье: Давид Алаба Лига чемпионов Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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