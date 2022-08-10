Суперкубок УЕФА
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Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт. 1:0. Алаба после углового открывает счет – Видео
Австрийцу осталось забить только в Кубке и Суперкубке Испании
Фото: Getty Images
Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба открывает счет в матче Суперкубка УЕФА против "Айнтрахта". Он не забивал только в Кубке и Суперкубке Испании.
37' Давид Алаба – 1:0.
Ранее 30-летний австриец уже дважды забивал в Ла Лиге и один раз в Лиге чемпионов. Свой дебютный мяч Алаба забил в Эль Класико.
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