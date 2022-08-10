Реал Мадрид – Айнтрахт Франкфурт. 1:0. Алаба после углового открывает счет – Видео

Защитник мадридского "Реала" Давид Алаба открывает счет в матче Суперкубка УЕФА против "Айнтрахта". Он не забивал только в Кубке и Суперкубке Испании.

37' Давид Алаба – 1:0.

Ранее 30-летний австриец уже дважды забивал в Ла Лиге и один раз в Лиге чемпионов. Свой дебютный мяч Алаба забил в Эль Класико.