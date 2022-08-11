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Анчелотти: Матч с Айнтрахтом был гораздо труднее, чем это могло показаться
Наставник "Реала" - о завоевании Суперкубка УЕФА
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Айнтрахтом" в матче за Суперкубок УЕФА. Поединок прошел в Хельсинки и завершился победой "сливочных"со счетом 2:0.
"К первому голу привел оставленный у штанги мяч. Наш план состоял в том, чтобы навешивать в эту зону, так как наш анализ показал слабость соперника на дальней штанге. Но в итоге это оказалось, скорее, совпадением за исключением присутствия Каземиро в той зоне, поскольку мы просили его туда набегать.
Мне не требовалась эта победа, чтобы сказать вам, что моя команда по-прежнему голодна и мотивирована. Это был непростой матч. Он был гораздо труднее, чем это могло показаться на первый взгляд.
С момента после гола Алабы мы очень хорошо контролировали ситуацию. В трех финалах подряд мы не пропускаем - этот факт стоит для меня особняком.
Считаю, что сейчас у меня самая 'здоровая' атмосфера в раздевалке команды за всю свою тренерскую карьеру - с той точки зрения, как игроки мыслят и воплощают в действие. Мои игроки очень умны. При этом Карим Бензема - самый важный, наиболее ключевой игрок в мире. Его голы, его игра жизненно важны для нас", - приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.
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