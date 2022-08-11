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Тренер Айнтрахта отреагировал на поражение от Реала в Суперкубке УЕФА

Суперкубок УЕФА
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Немецкий коллектив проиграл со счетом 0:2

Тренер Айнтрахта отреагировал на поражение от Реала в Суперкубке УЕФА

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер высказался по поводу поражения своей команды от "Реала" (0:2) в матче за Суперкубок УЕФА.

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"Мы прибавили по сравнению с прошлым матчем (c "Баварией" – 1:6), но "Реал" создает два-три отличных момента в любой игре против любого соперника в мире. Мы пропустили после углового и не смогли реализовать собственные моменты – "Реал" был сильнее и заслужил эту победу.

Мне кажется, временами мы неплохо владели мячом, но не хватало последнего паса. Нам все еще нужно работать над этим на этом уровне. Мы перешли на расстановку 4-4-2, но координация оставляла желать лучшего", - цитирует Гласнера официальный сайт УЕФА.

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В статье: Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Оливер Гласнер
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Источник:
УЕФА

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