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Президент Реала: Бензема заслужил Золотой мяч еще в прошлом году

Суперкубок УЕФА
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Флорентино Перес оценил успехи форварда

Президент Реала: Бензема заслужил Золотой мяч еще в прошлом году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поделился мыслями после завоевания командой Суперкубка УЕФА. Напомним, что "сливочные" одолели немецкий "Айнтрахт" (2:0), а авторами голов стали Давид Алаба и Карим Бензема.

"У нас отличная команда благодаря хорошо проделанной работе. Мы всегда идем, чтобы выиграть все, и мы будем продолжать упорно работать, чтобы радовать наших болельщиков. У нас хорошая команда, хороший командный дух. Нам нужно продолжать совершенствовать это, потому что это ключ к завоеванию трофеев. Мы с нетерпением ждем начала нового сезона Ла Лиги. Я не прошу от игроков ничего другого, как продолжать делать то, что они делают сейчас, идти по тому же пути.

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В прошлом сезоне для нас все было хорошо, но мы должны продолжать упорно работать, потому что мы постоянно смотрим в будущее. И тренер, и игроки это хорошо знают. Мы должны продолжать хорошо тренироваться, а Анчелотти должен управлять командой. На этот момент я не хочу привлекать никого другого. Анчелотти очень хорошо работает с командой, и это часть успешного сезона.

Я не переживаю, что голы Бензема иссякнут, потому что у нас так много нападающих, что это не будет замечено. Он заслужил "Золотой мяч" в прошлом году, как и в этом", - сказал Перес.

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В статье: Карим Бензема Флорентино Перес Реал (Мадрид) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
realmadrid.com

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