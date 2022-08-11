Президент Реала: Бензема заслужил Золотой мяч еще в прошлом году

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поделился мыслями после завоевания командой Суперкубка УЕФА. Напомним, что "сливочные" одолели немецкий "Айнтрахт" (2:0), а авторами голов стали Давид Алаба и Карим Бензема.

"У нас отличная команда благодаря хорошо проделанной работе. Мы всегда идем, чтобы выиграть все, и мы будем продолжать упорно работать, чтобы радовать наших болельщиков. У нас хорошая команда, хороший командный дух. Нам нужно продолжать совершенствовать это, потому что это ключ к завоеванию трофеев. Мы с нетерпением ждем начала нового сезона Ла Лиги. Я не прошу от игроков ничего другого, как продолжать делать то, что они делают сейчас, идти по тому же пути.

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В прошлом сезоне для нас все было хорошо, но мы должны продолжать упорно работать, потому что мы постоянно смотрим в будущее. И тренер, и игроки это хорошо знают. Мы должны продолжать хорошо тренироваться, а Анчелотти должен управлять командой. На этот момент я не хочу привлекать никого другого. Анчелотти очень хорошо работает с командой, и это часть успешного сезона.