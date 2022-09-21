Суперкубок УЕФА
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УЕФА хочет сделать турнир для победителей МЛС и еврокубков
Давно пора
фото з відкритих джерел
УЕФА раздумывает над созданием турнира, который заменит Суперкубок Европы, сообщает The Guardian. В нем должны участвовать победители еврокубков и МЛС.
Соответственно, в турнире будет четыре участника: победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и МЛС. Американский рынок считается крайне перспективным для развития футбола.
Отмечается, что переговоры по созданию этого соревнования уже идут.
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Источник:theguardian.com
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