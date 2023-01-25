Суперкубок УЕФА
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Официально: Суперкубок УЕФА 2023 перенесли из России в Грецию
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Фото: uefa.com
Исполнительный комитет УЕФА перенёс Суперкубок из Казани в Афины. Матч пройдет 16-го августа на стадионе "Олимпиакоса" Георгиос Караискакис.
В марте 2020-го УЕФА запланировал провести матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы в России, Казани.
Напомним, что финал Лиги чемпионов 2021/2022 также должен был состоятся в России, а именно в Санкт-Петербурге. Вскоре после начала полномасштабного вторжения матч перенесли из страны-агрессора в Париж.
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Источник:uefa.com
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