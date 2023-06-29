  1. UA-Футбол ⚽
  2. Суперкубок УЕФА
  3. СМИ: Дополнительного времени в Суперкубке УЕФА больше не будет
В тренде
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Дополнительного времени в Суперкубке УЕФА больше не будет

Суперкубок УЕФА
Обновлено
(2 голосов)

Добавляют больше динамики?

СМИ: Дополнительного времени в Суперкубке УЕФА больше не будет

фото з відкритих джерел

Новина українською

УЕФА упразднит дополнительное время в матче за Суперкубок УЕФА, сообщает Mundo Deportivo. Теперь команды, если счет останется равным, будут бить серию 11-метровых сразу по истечению основного времени.

Формат с двумя дополнительными таймами по 15 минут будет отменен.

Матч за Суперкубок УЕФА 2023 состоится 16-го августа в Афинах. Сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы "Манчестер Сити" и "Севилья".

По теме
yellow-arrow
Официально: Суперкубок УЕФА 2023 перенесли из России в Грецию
yellow-arrow
УЕФА хочет сделать турнир для победителей МЛС и еврокубков
yellow-arrow
С Бенфикой Динамо не стоит уповать на овертайм. Плюс пару слов о триумфе Реала. Аудиомнение #156
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперкубок УЕФА Манчестер Сити Севилья
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
mundodeportivo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде