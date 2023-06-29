СМИ: Дополнительного времени в Суперкубке УЕФА больше не будет

УЕФА упразднит дополнительное время в матче за Суперкубок УЕФА, сообщает Mundo Deportivo. Теперь команды, если счет останется равным, будут бить серию 11-метровых сразу по истечению основного времени.

Формат с двумя дополнительными таймами по 15 минут будет отменен.

Матч за Суперкубок УЕФА 2023 состоится 16-го августа в Афинах. Сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы "Манчестер Сити" и "Севилья".