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Суперкубок УЕФА

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Манчестер Сити - Севилья: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Суперкубок УЕФА
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Сражению за Суперкубок УЕФА посвящается

Манчестер Сити - Севилья: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 16 августа, в Греции на пирейском стадионе "Караискакис" пройдет матч за Суперкубок УЕФА 2023. Трофей будут оспаривать действующий победитель Лиги чемпионов и АПЛ "Манчестер Сити" и последний триумфатор Лиги Европы "Севилья".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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