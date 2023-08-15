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Манчестер Сити - Севилья: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Сражению за Суперкубок УЕФА посвящается
В среду, 16 августа, в Греции на пирейском стадионе "Караискакис" пройдет матч за Суперкубок УЕФА 2023. Трофей будут оспаривать действующий победитель Лиги чемпионов и АПЛ "Манчестер Сити" и последний триумфатор Лиги Европы "Севилья".
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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