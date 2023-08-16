Манчестер Сити - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА

Несмотря на то, что еврокубковый сезон 2023/24 фактически длится уже более двух месяцев, формально новая кампания стартует лишь сегодня матчем за Суперкубок УЕФА между победителями последних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. То есть, между "Манчестер Сити" и "Севильей".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в Греции, на домашнем стадионе "Олимпиакоса". Начало – 22:00. Для "Севильи" это может быть третий трофей подобного разлива, для "Манчестер Сити" – первый. Так кто кого?

Смотрим в этой новости.

Суперкубок УЕФА

16 августа, 22:00. "Стадион Георгиос Караискакис" (Пирей)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Прямая трансляция: Megogo