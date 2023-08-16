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Манчестер Сити - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на то, что еврокубковый сезон 2023/24 фактически длится уже более двух месяцев, формально новая кампания стартует лишь сегодня матчем за Суперкубок УЕФА между победителями последних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. То есть, между "Манчестер Сити" и "Севильей".
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Матч состоится в Греции, на домашнем стадионе "Олимпиакоса". Начало – 22:00. Для "Севильи" это может быть третий трофей подобного разлива, для "Манчестер Сити" – первый. Так кто кого?
Смотрим в этой новости.
16 августа, 22:00. "Стадион Георгиос Караискакис" (Пирей)
Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)
Прямая трансляция: Megogo
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