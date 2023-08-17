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Гвардиола стал первым тренером, который выигрывал Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами
Еще одно достижение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" стал обладателем Суперкубка УЕФА, выиграв по пенальти у "Севильи" 1:1 (5:4).
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола выиграл этот трофей в четвертый раз в карьере в качестве тренера. Таким образом, 52-летний испанец повторил рекорд итальянца Карло Анчелотти.
В общей сложности у Гвардиолы и Анчелотти по пять Суперкубков УЕФА, и это также рекорд. Свой единственный Суперкубок УЕФА в качестве игрока Гвардиола завоевал в 1992 году, в составе "Барселоны". Затем он дважды взял с "Барселоной" трофей в качестве тренера в 2009 и 2011 году. В 2013 году Гвардиола возглавил "Баварию" и практически сразу выиграл с ней Суперкубок УЕФА.
Через 10 лет Гвардиола в четвертый раз выиграл этот трофей как тренер, а "Манчестер Сити" стал 25-м клубом, завоевавшим Суперкубок УЕФА.
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