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Гвардиола стал первым тренером, который выигрывал Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами

Суперкубок УЕФА
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Еще одно достижение

Гвардиола стал первым тренером, который выигрывал Суперкубок УЕФА с тремя разными клубами

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" стал обладателем Суперкубка УЕФА, выиграв по пенальти у "Севильи" 1:1 (5:4).

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола выиграл этот трофей в четвертый раз в карьере в качестве тренера. Таким образом, 52-летний испанец повторил рекорд итальянца Карло Анчелотти.

В общей сложности у Гвардиолы и Анчелотти по пять Суперкубков УЕФА, и это также рекорд. Свой единственный Суперкубок УЕФА в качестве игрока Гвардиола завоевал в 1992 году, в составе "Барселоны". Затем он дважды взял с "Барселоной" трофей в качестве тренера в 2009 и 2011 году. В 2013 году Гвардиола возглавил "Баварию" и практически сразу выиграл с ней Суперкубок УЕФА.

Через 10 лет Гвардиола в четвертый раз выиграл этот трофей как тренер, а "Манчестер Сити" стал 25-м клубом, завоевавшим Суперкубок УЕФА.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
17.08.2023 в 10:26
Так у Гвардіоли ще є час встановлювати рекорди! Ресурси клубу... бабки нафтошейхів дозволяють підібрати правильних гравців. Але Пеп і шейхи знайшли один-одного. Бо у сучасному футболі без гарних капіталовкладень та головного тренера суперклуб Не створиш!
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+1
0
under21 (Львів)
17.08.2023 в 10:10
> Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола виграв цей трофей *вчетверте* в кар'єрі.> Загалом у Гвардіоли та Анчелотті по *п'ять* Суперкубків УЄФА, і це також рекорд. це як?
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0
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Spokoyno (Київ)
17.08.2023 в 10:19
+ один в якості ГРАВЦЯ
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0
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