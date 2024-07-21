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Гасперини: Мы с Анчелотти учились на тренерских курсах в 1990-х

Суперкубок УЕФА
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Наставник Аталанты – о предстоящем поединке за Суперкубок УЕФА

Гасперини: Мы с Анчелотти учились на тренерских курсах в 1990-х

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер бергамасков поделился ожиданиями от битвы за трофей.

"Матч с "Реалом" в Суперкубке Европы еще недавно нам было трудно представить. Даже игра в товарищеской встрече в августе была бы неожиданностью.

Я жду чрезвычайного события. Фанатам добраться до Варшавы будет нелегко, но многие наши болельщики работают над организацией этой поездки.

Карло Анчелотти – необычный человек, не только из-за своих результатов, но и из-за баланса, который он умудряется сохранять. Мы оба вместе учились на тренерских курсах в 1990-х”, – рассказал специалист.

Матч за Суперкубок состоится 14 августа.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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