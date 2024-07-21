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Гасперини: Мы с Анчелотти учились на тренерских курсах в 1990-х
Наставник Аталанты – о предстоящем поединке за Суперкубок УЕФА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер бергамасков поделился ожиданиями от битвы за трофей.
"Матч с "Реалом" в Суперкубке Европы еще недавно нам было трудно представить. Даже игра в товарищеской встрече в августе была бы неожиданностью.
Я жду чрезвычайного события. Фанатам добраться до Варшавы будет нелегко, но многие наши болельщики работают над организацией этой поездки.
Карло Анчелотти – необычный человек, не только из-за своих результатов, но и из-за баланса, который он умудряется сохранять. Мы оба вместе учились на тренерских курсах в 1990-х”, – рассказал специалист.
Матч за Суперкубок состоится 14 августа.
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