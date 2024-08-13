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Гасперини - перед матчем с Реалом: Играть в финале против такой команды ещё недавно было бы немыслимо
Подопечные Гасперини превзошли все ожидания
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями перед матчем с "Реалом" за Суперкубок УЕФА.
"Это будет исключительным событием для "Аталанты", для Бергамо, для истории этого места. Мы сыграем против самого титулованного клуба в мире. Играть в таком финале, за этот трофей против такой команды ещё недавно было бы немыслимо.
Есть огромное чувство гордости. А также желание быть там, желание поехать туда и показать отличную игру и устоять против клуба, который исторически является более сильной командой. Это действительно вдохновляющий момент для всего Бергамо, всех болельщиков. Нет сомнений, что это высшая точка, возможно, вершина в истории Аталанты", - приводит слова итальянца пресс-служба УЕФА.
Поединок "Реал" - "Аталанта" состоится 14 августа.
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