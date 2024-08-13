  1. UA-Футбол ⚽
  2. Суперкубок УЕФА
  3. Гасперини - перед матчем с Реалом: Играть в финале против такой команды ещё недавно было бы немыслимо
В тренде
Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасперини - перед матчем с Реалом: Играть в финале против такой команды ещё недавно было бы немыслимо

Суперкубок УЕФА

Подопечные Гасперини превзошли все ожидания

Гасперини - перед матчем с Реалом: Играть в финале против такой команды ещё недавно было бы немыслимо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями перед матчем с "Реалом" за Суперкубок УЕФА.

"Это будет исключительным событием для "Аталанты", для Бергамо, для истории этого места. Мы сыграем против самого титулованного клуба в мире. Играть в таком финале, за этот трофей против такой команды ещё недавно было бы немыслимо.

Есть огромное чувство гордости. А также желание быть там, желание поехать туда и показать отличную игру и устоять против клуба, который исторически является более сильной командой. Это действительно вдохновляющий момент для всего Бергамо, всех болельщиков. Нет сомнений, что это высшая точка, возможно, вершина в истории Аталанты", - приводит слова итальянца пресс-служба УЕФА.

Поединок "Реал" - "Аталанта" состоится 14 августа.

По теме
yellow-arrow
Лунин - в заявке Реала на Суперкубок УЕФА
yellow-arrow
Динамо и Кривбасс в ЕК, Суперкубок УЕФА и Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
yellow-arrow
Форвард Аталанты пропустит 6-7 месяцев из-за травмы - впереди матч с Реалом за Суперкубок УЕФА
Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Суперкубок УЕФА Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости