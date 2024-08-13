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Анчелотти: Аталанта заслужила сыграть за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА

Недооценки быть не должно

Анчелотти: Аталанта заслужила сыграть за Суперкубок УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против "Аталанты".

"Как всегда, будет непросто, ведь это начало сезона. Но мы едем туда со всей уверенностью и убежденностью, помня обо всех трудностях. Я считаю, что "Аталанта" заслужила здесь оказаться, потому что они провели потрясающую кампанию в Лиге Европы, выбив из турнира такие топ-команды, как "Ливерпуль". Они легко побеждали в таких матчах, даже в финале. Так что мы очень уважаем эту команду. Но надеемся, что будем в своей лучшей форме.

Не думаю, что кто-то ожидал, что "Аталанта" так легко обыграет "Байер" в финале Лиги Европы. Это очень опасная команда, которая играет по-особенному и уникально. "Леверкузен" не смог играть так, как привык, из-за огромных усилий, которые приложили игроки "Аталанты", - цитирует итальянца официальный сайт УЕФА.

Поединок между "Реалом" и "Аталантой" состоится завтра, 14 августа, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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