Суперкубок УЕФА
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Реал Мадрид - Аталанта: Где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА
Где покажут в прямом эфире матч за Суперкубок УЕФА "Реал Мадрид" - "Аталанта"
Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и "Аталантой".
Поединок состоится на Национальном стадионе в Варшаве. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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Видеотрансляция будет на канале Megogo Футбол 1 и OTT-платформе Megogo.
Реал Мадрид - АталантаСмотреть трансляцию
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