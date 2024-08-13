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Реал Мадрид - Аталанта: Где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Суперкубок УЕФА
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Где покажут в прямом эфире матч за Суперкубок УЕФА "Реал Мадрид" - "Аталанта"

Реал Мадрид - Аталанта: Где и когда смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 14 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между мадридским "Реалом" и "Аталантой".

Поединок состоится на Национальном стадионе в Варшаве. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Видеотрансляция будет на канале Megogo Футбол 1 и OTT-платформе Megogo.

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Реал Мадрид - Аталанта
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