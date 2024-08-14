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Камавинга получил травму и пропустит матч с Аталантой
Неприятная потеря для сливочных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже сегодня в поединке за Суперкубок УЕФА встретятся между собой "Реал Мадрид" и "Аталанта". К этому матчу "сливочные" подходят с первыми потерями.
Во время вчерашней тренировки Тчуамени столкнулся со своим товарищем по команде Камавингой, после чего последний громко крикнул от боли и упал на газон. Позже он смог самостоятельно покинуть газон "Национального стадиона" в Варшаве, но первая оценка медицинских служб "Реала" указывает на то, что у французского полузащитника сильное растяжение связок левого колена. Эта травма не позволит французу принять участие в поединке против подопечных Джан Пьеро Гасперини.
El francés pudo abandonar el terreno de juego por su propio piepic.twitter.com/iRgy3RNlxq— MARCA (@marca) August 13, 2024
Добавим, что матч "Реал Мадрид" - "Аталанта" стартует 14 августа в 22:00 по киевскому времени.
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