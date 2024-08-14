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Камавинга получил травму и пропустит матч с Аталантой

Суперкубок УЕФА

Неприятная потеря для сливочных

Камавинга получил травму и пропустит матч с Аталантой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже сегодня в поединке за Суперкубок УЕФА встретятся между собой "Реал Мадрид" и "Аталанта". К этому матчу "сливочные" подходят с первыми потерями.

Во время вчерашней тренировки Тчуамени столкнулся со своим товарищем по команде Камавингой, после чего последний громко крикнул от боли и упал на газон. Позже он смог самостоятельно покинуть газон "Национального стадиона" в Варшаве, но первая оценка медицинских служб "Реала" указывает на то, что у французского полузащитника сильное растяжение связок левого колена. Эта травма не позволит французу принять участие в поединке против подопечных Джан Пьеро Гасперини.

Добавим, что матч "Реал Мадрид" - "Аталанта" стартует 14 августа в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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